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Главные события 9 марта в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах

09 марта 2020, 23:00

Главные события 9 марта в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 9 марта.

Общество

В Нидерландах начался суд над четырьмя подозреваемыми в крушении «Боинга» в Донецкой области 17 июля 2014 года. По делу проходят россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Никто из обвиняемых на судебное заседание не явился.

Представители Олега Пулатова, одного из четырех обвиняемых, озвучили его позицию, которая заключается в том, что он якобы не имеет никакого отношения к случившемуся.

Председательствующий в судебном процессе судья Хэндрик Стэйнхаус уверен, что для вынесения решения в деле понадобиться более 14 дней.

Боевики 7 марта отказали наблюдателям ОБСЕ в доступе к наблюдательному пункту, которым обычно пользуется миссия, на крыше центрального железнодорожного вокзала Донецка.

Права человека

По данным Восточной правозащитной группы, в период с 31 января по 1 марта 2020 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей боевики незаконно лишили свободы 13 человек.

Боевые действия

Восемь домов в поселке Верхнеторецкое Донецкой области получили повреждения в результате обстрела 9 марта.

В штабе операции Объединенных сил заявили об атаке боевиками военно-медицинского автомобиля вблизи населенного пункта Талаковка.

В группировке «ДНР» заявили о ранении жителя Горловки в результате обстрела.

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