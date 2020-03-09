Главные события 9 марта в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 9 марта.

Общество



В Нидерландах начался суд над четырьмя подозреваемыми в крушении «Боинга» в Донецкой области 17 июля 2014 года. По делу проходят россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Никто из обвиняемых на судебное заседание не явился.



Представители Олега Пулатова, одного из четырех обвиняемых, озвучили его позицию, которая заключается в том, что он якобы не имеет никакого отношения к случившемуся.



Председательствующий в судебном процессе судья Хэндрик Стэйнхаус уверен, что для вынесения решения в деле понадобиться более 14 дней.



Боевики 7 марта отказали наблюдателям ОБСЕ в доступе к наблюдательному пункту, которым обычно пользуется миссия, на крыше центрального железнодорожного вокзала Донецка.



Права человека



По данным Восточной правозащитной группы, в период с 31 января по 1 марта 2020 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей боевики незаконно лишили свободы 13 человек.



Боевые действия



Восемь домов в поселке Верхнеторецкое Донецкой области получили повреждения в результате обстрела 9 марта.



В штабе операции Объединенных сил заявили об атаке боевиками военно-медицинского автомобиля вблизи населенного пункта Талаковка.



В группировке «ДНР» заявили о ранении жителя Горловки в результате обстрела.

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