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Адвокаты одного из обвиняемых боевиков «ДНР» озвучили его позицию в суде по MH17

09 марта 2020, 16:32

Адвокаты одного из обвиняемых боевиков «ДНР» озвучили его позицию в суде по MH17

Представители Олега Пулатова, одного из четырех обвиняемых в трагедии МН17 в судебном процессе, озвучили его позицию, которая заключается в том, что он якобы не имеет никакого отношения к случившемуся.

Об этом в ходе судебного процесса, который начался в Нидерландах, заявила его адвокат Сабина тен Дуссхатэ, передает «Интерфакс-Украина».

«Позиция Пулатова заключается в том, что он не несет ответственности за происшедшее ни в каком виде. Он заявил, что не имеет ничего общего со сбитым МН17», — озвучила она позицию своего подзащитного.

Тен Дуссхатэ также отметила, что защита для того, чтобы подготовиться, должна провести свое расследование, для чего нужно время. «Мы не оставим ни одного камня неперевернутым», — подчеркнула адвокат.

При этом она сказала, что «была шокирована случившимся». «Наша задача — исполнить его права на защиту. Право на защиту должно быть гарантировано», — добавила она.

Другой представитель Пулатова, адвокат Баудевейн ван Эйк, посвятил свое выступление вопросу открытого в день трагедии воздушного пространства в небе Украины. «Много вопросов остается без ответов. Воздушное пространство над Украиной никогда не было предметом уголовного расследования», — считает он.

По словам адвоката, этот вопрос будет предметов обсуждения в июне.

Обвиняемые по делу о крушении МН17 — трое россиян и один украинец, которые, по данным Международной следственной группы, причастны к завозу из России в Украину «Бука», из которого сбили самолет, а также к его вывозу обратно в РФ. Это Игорь Гиркин (Стрелков) — тогдашний «министр обороны «ДНР»; Сергей «Хмурый» Дубинский — подчиненный Стрелкова, генерал-майор российской армии, возглавлял так называемую военную разведку «ДНР»; Олег Пулатов (позывные «Гюрза» и «Халиф») — подчиненный Дубинского, руководил вторым отделом «ГРУ ДНР»; Леонид «Крот» Харченко — руководил одним из подразделений «ГРУ ДНР» и вместе с Пулатовым сопровождал «Бук» до Снежного. Никто из подозреваемых в суд не явился.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.

19 июня 2019 года международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17.

В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.

Этому предшествовал отчет Международной следственной группы. Следователи пришли к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили малазийский «Боинг» в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском городе Курск. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.

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