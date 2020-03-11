Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Коронавирус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

СМИ: Кабмин запретит массовые мероприятия и введет карантин в учебных заведениях

11 марта 2020, 06:21

СМИ: Кабмин запретит массовые мероприятия и введет карантин в учебных заведениях

Кабинет министров на своем заседании в среду рассмотрит вопрос введения карантина в учебных заведениях и запрета на проведение всех массовых мероприятий в Украине, чтобы не допустить распространение коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник правительстве.

В частности, как предполагается, карантин будет объявлен на общенациональном уровне, далее решения будут приниматься на уровне местной власти.

Кроме того, Кабмин планирует ввести общенациональное ограничение в виде запрета на проведение спортивных соревнований и других массовых мероприятий.

О намерении отменить массовые мероприятия 5 марта сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

3 марта в Украине впервые зафиксировали лабораторно подтвержденный случай коронавируса COVID-19 — в Черновцах. Местный житель 29 февраля вернулся из поездки в Италию. 

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

Еще по теме

Организации
Кабинет министров Украины
Прочее
коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:58
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
18:31
В Луганске убили владельцев ювелирного магазина
17:36
«ЛНР» арестовала своего «чиновника» за взятку
12:28
«ДНР» не будет мерить температуру на пунктах пропуска у линии соприкосновения
11:44
В «ДНР» анонсировали появление тест-систем для обнаружения коронавируса
10:42
«ДНР» заподозрила первый случай коронавируса
09:57
ОБСЕ подтвердила ранение мужчины на блокпосте возле Донецка
23:00
Главные события 9 марта в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
21:04
Правозащитники: За месяц на оккупированных территориях боевики задержали 13 человек
18:42
Боевики не пропустили ОБСЕ к наблюдательному пункту на ж/д вокзале Донецка
13:17
Ходаковский заявил о задании Кремля выдать 700 тысяч паспортов на Донбассе до конца года
11:06
В «ДНР» заявили о ранении жителя Горловки
19:51
На Донбассе погиб украинский военный, шестеро пострадали
11:27
В ОБСЕ сообщили о ранении еще одного жителя Докучаевска при обстреле
10:24
На автодороге под Донецком, которой пользуются сотрудники ДФС, появились боеприпасы
все новости
06:21
СМИ: Кабмин запретит массовые мероприятия и введет карантин в учебных заведениях
23:00
Суд снова перенес заседание по делу экс-прокурора сил АТО Кулика
21:58
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
21:03
Рабинович и Медведчук снова обсуждали Донбасс с депутатами Госдумы РФ
20:01
В суде по МН17 объявлен перерыв до 23 марта
19:08
На Донбассе погибли два бойца ВСУ, еще девять ранены
18:31
В Луганске убили владельцев ювелирного магазина
17:36
«ЛНР» арестовала своего «чиновника» за взятку
16:32
Матч «Вольфсбург» — «Шахтер» в Лиге Европы пройдет без зрителей из-за коронавируса
16:16
У министерства развития экономики появился временный глава
16:02
Угроза Зеленскому: Суд избрал депутату Федине меру пресечения в виде личных обязательств
15:31
Сивохо анонсировал презентацию Национальной платформы примирения для Донбасса
15:03
Матч Польша — Украина пройдет без зрителей из-за коронавируса
14:39
Путин поддержал обнуление президентских сроков при одобрении Конституционного суда
13:22
Дело МН17: Адвокаты подозреваемого Путалова говорят, что не знают, кто им платит
все новости
ВИДЕО
Что о войне говорят школьники, живущие у линии фронта. «Поколение Донбасс» ►
10 марта, 12:52
Как противостояние России и Турции в Сирии повлияет на Донбасс ►
07 марта, 22:35
Покинула Луганск и помогает другим переселенцам. «Поколение Донбасс» ►
06 марта, 17:54

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция