СМИ: Кабмин запретит массовые мероприятия и введет карантин в учебных заведениях

Кабинет министров на своем заседании в среду рассмотрит вопрос введения карантина в учебных заведениях и запрета на проведение всех массовых мероприятий в Украине, чтобы не допустить распространение коронавируса COVID-19.



Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник правительстве.



В частности, как предполагается, карантин будет объявлен на общенациональном уровне, далее решения будут приниматься на уровне местной власти.



Кроме того, Кабмин планирует ввести общенациональное ограничение в виде запрета на проведение спортивных соревнований и других массовых мероприятий.

О намерении отменить массовые мероприятия 5 марта сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.



3 марта в Украине впервые зафиксировали лабораторно подтвержденный случай коронавируса COVID-19 — в Черновцах. Местный житель 29 февраля вернулся из поездки в Италию.