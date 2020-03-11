В «ДНР» заявили об отсутствии прогресса в обсуждении новых участков для разведения

Представитель группировки «ДНР» в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров заявил, что стороны не пришли к согласию о новых участках для разведения сил на Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.



«В ходе обсуждения вопроса разведения сил и средств не удалось достичь существенного прогресса по согласованию новых участков разведения», — заявил Никоноров.



По его словам, причиной отсутствия договоренности по разведению стало разное видение группировки и украинской стороны относительно географии новых участков.



«Мы готовы к компромиссу, но не путем односторонних уступок, которые приведут к ухудшению положения наших подразделений, как это предлагает украинская сторона», — заявил представитель формирования по итогу переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске 11 марта.



Как заявила глава «МИД ДНР» Наталья Никонорова, территории двух участков условно совпадают по предложенным координатам. Речь идет о районе КПВВ «Октябрь — Гнутово» и Донецкой фильтровальной станции — Авдеевской промзоны.

Украина предлагает для второго этапа разведения сил и средств на Донбассе три точки: контрольный пункт въезда и выезда «Гнутово», железнодорожный мост в Станице Луганской и Новоселовка Вторая (в районе Авдеевки).