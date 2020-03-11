Контактная группа в течение недели определит списки для обмена и участки для разведения

На заседании Трехсторонней контактной группы стороны договорились в течение недели определить лиц, подлежащих обмену, и новые участки для разведения. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак по итогу встречи Контактной группы, передает ТАСС.



Отмечается, что Козак выразил надежду на то, что Контактная группа до конца марта примет решение о проведении нового обмена удерживаемыми лицами. В Офисе президента Украины отметили, что стороны договорились представить в ТКГ перечень лиц, подлежащих взаимному освобождению, «имея в виду необходимость завершения указанных освобождений в кратчайшие сроки».



Кроме того, стороны достигли договоренности по вопросу одновременного открытия КПВВ в Золотом и Счастье в Луганской области, рассказали в ОП.



Козак также заявил, что Контактная группа договорилась на следующем заседании принять механизм урегулирования конфликта на Донбассе.



В сообщении Офиса президента указывается, что ТКГ решила ввести консультативный совет в составе политической подгруппы ТКГ, и данное решение будет подписано после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии о выполнении договоренностей, достигнутых во время саммита в Нормандском формате 9 декабря 2019 года в Париже.

Ранее представитель «ДНР» в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров заявил, что стороны не пришли к согласию о новых участках для разведения сил на Донбассе.