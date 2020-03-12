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В Минске договорились одновременно открыть КПВВ в Золотом и Счастье

12 марта 2020, 08:18

В Минске договорились одновременно открыть КПВВ в Золотом и Счастье

На заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 11 марта стороны достигли договоренностей по одновременному открытию КПВВ в населенных пунктах Золотое и Счастье Луганской области.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Таким образом, в Луганской области могут появиться полноценные пункты пропуска, которые можно пересечь на автомобиле. Сейчас в области функционирует только пешеходный КПВВ «Станица Луганская».

В заседании ТКГ принимали участие руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак.

Также стороны договорились в течение недели определить лиц, подлежащих обмену, и новые участки для разведения. Кроме того, будет создан  консультативный совет, который войдет в составе политической подгруппы ТКГ.

В предыдущие несколько лет украинская сторона настаивала на открытии КППВ «Золотое», но выступала против открытия КПВВ «Счастье», ссылаясь на вопросы безопасности. Российская сторона и группировка «ЛНР» наоборот выступали за открытие пункта пропуска в Счастье и игнорировали идею запуска КПВВ в Золотом.

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