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В больницу Горловки отправили еще одного человека с подозрением на коронавирус

17 марта 2020, 20:10

В больницу Горловки отправили еще одного человека с подозрением на коронавирус

В горловской больнице на неподконтрольной украинской власти территории наблюдают за третьей пациенткой, у которой есть подозрения на коронавирус. Как сообщает Telegram-канал dontel, в понедельник, 16 марта, в больнице была изолирована студентка факультета иностранных языков ДонНУ, которая вернулась из Польши через Киев.

Сначала девушка обратилась в донецкую больницу Вишневского, однако там анализы на COVID-19 у нее не взяли из-за отсутствия тест-систем.

Затем ее повезли в инфекционное отделение горловской больницы и заявили, что девушка там пробудет минимум неделю.

Студентке запретили пользоваться мобильным телефоном.

«Ее родителям сказали не привозить зарядное устройство, чтобы девушка не имела возможность выходить на связь, что и прошло сегодня — с ней не могут связаться даже родственники. Аналогичная ситуация была ранее с Еленой, от девушки с 10 марта до сих пор нет вестей», - сообщает канал.

Кроме этого, по его данным, на днях в больницу доставили еще как минимум одного пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию. Но ему тоже не смогли сделать тест: вирусологическая лаборатория отказывалась принять анализы в старых стеклянных колбах, требуя новые из пластика. В связи с этим у других пациентов тоже не взяли анализы на проверку и ранее.

На подконтрольной группировке «ДНР» территории к 16 марта медики наблюдали за двумя пациентками, которые были госпитализированы с коронавирусом COVID-19.

14 марта группировки «ДНР» и «ЛНР» ввели ограничения из-за угрозы коронавируса.

По утверждениям украинской стороны, на подконтрольной группировкам «Л-ДНР» территориям произошло распространение коронавируса. 13 марта глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что по предварительной информации украинской стороны, в Горловке коронавирус есть у 12 человек.

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