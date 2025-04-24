Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Масштабные потери РФ: Генштаб обнародовал свежую статистику

24 апреля 2025, 18:01

Масштабные потери РФ: Генштаб обнародовал свежую статистику

Удар по оккупантам. Фото: кадр из видео Удар по оккупантам. Фото: кадр из видео

Генеральный штаб Вооружённых Сил Украины сообщил, что с начала 2025 года потери российских оккупационных войск в живой силе составили почти 155 тысяч человек (154 530).



«Только с начала года, благодаря профессиональной работе всех составляющих Сил обороны, потери врага в живой силе достигли почти 155 тысяч человек. Спасибо каждому защитнику и защитнице за стойкость и веру в нашу Победу. Борьба продолжается. Слава Украине!», — об этом рассказал главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский

По информации Генштаба, расчёт потерь осуществляется по всей линии фронта.

Напомним, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1060 человек.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Украина
Прочее
Война Потери российских войск Доклад Генштаба новые данные
Организации
Генеральный штаб ВСУ

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

«Хорошая энергетика»: Село в Молдове из-за войны РФ против Украины добилось нулевых счетов за электричество
О том, как умное село стало примером энергетической независимости, как обстоят дела с энергетикой в Молдове в целом, и какова ситуация в соседних Украине и Румынии, разбиралось издание ZdG. 
17 апреля 2025, 15:13
«Что будет с Ванечкой, если я умру раньше, чем Олега обменяют», – жена «осужденного» в РФ по «делу Азова»
Пленного украинца Олега Жаркова «осудили» на 13 лет по «делу Азова». Его смертельно больная жена с сыном в Финляндии надеются только на обмен.
16 апреля 2025, 16:57
НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
19:46
Оккупанты задержали жителя Старобельска — ему приписали связь с «Айдаром»
17:17
В поселке на оккупированной Луганщине заметили символы сопротивления
16:58
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
16:54
В оккупированном Мариуполе устанавливают герб России на 17-метровый монумент
11:54
Европа дала понять США, что не признает Крым российским — FТ
10:48
ДонГУ интегрируют в «Движение Первых» — меньше учебы, больше пропаганды
10:47
В больнице скончался раненый месяц назад «военкор» российского пропагандистского телеканала
09:33
В оккупированном Северскодонецке не хватает врачей: в ОВА рассказали, что известно о ситуации с медициной
23:00
Главное за день: Переговоры, которые не состоялись. РФ атаковала автобус в Марганце
22:07
Смерть ребенка на переходе в Макеевке: за рулем мог быть российский военный
15:22
Два дрона упали на оккупированном Донбассе
11:19
Оккупанты перекладывают вину за пожары на работников лесхозов
23:00
Главное за день: Новые предложения Путина. Пожары вокруг Северскодонецка
18:40
Масштабные пожары вокруг оккупированного Северскодонецка: огонь практически вплотную приблизился к населенным пунктам
23:00
Главное за день: Оккупанты закроют шахты на Луганщине. Бои в Сумской области
22:01
Вокруг Северскодонецка возник масштабный пожар: оккупанты объявили режим ЧС в городе – ОВА
21:19
Пушилин заявил, что на оккупированной Донетчине нет резервов воды для населения на лето
14:42
Оккупационные власти заявили о начале оказания почтовых услуг в захваченных Авдеевке, Степном и Березовом Донецкой области
14:09
Главой департамента молодежной политики Новосибирской области РФ назначили бывшего «замминистра» группировки «ЛНР»
12:36
Инвесторы из РФ отказались разрабатывать 9 шахт на оккупированных Донетчине и Луганщине: теперь их закроют
все новости
20:27
Bloomberg: США потребуют от РФ признания права Украины на армию
19:46
Оккупанты задержали жителя Старобельска — ему приписали связь с «Айдаром»
18:56
В Ростове уничтожен российский самолет Су-30СМ
18:20
Reuters: Россия применила северокорейскую ракету КН-23 при ударе по Киеву
18:01
Масштабные потери РФ: Генштаб обнародовал свежую статистику
17:17
В поселке на оккупированной Луганщине заметили символы сопротивления
16:58
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
16:54
В оккупированном Мариуполе устанавливают герб России на 17-метровый монумент
16:41
Обстрел Донецкой области: в Дружковке и Краматорске прогремели взрывы (дополнено)
16:30
Пилоты дронов обнаружили передвижение войск и предотвратили российский штурм на Северском направлении
16:03
«Владимир, остановись»: Трамп отреагировал на ракетный удар РФ по Киеву
15:58
Трамп может встретиться с Путиным после своего визита на Ближний Восток — CNN
15:55
МиГ-29 ВСУ уничтожил блиндаж с оккупантами на Запорожском направлении
15:29
В мае Украина может объявить дефолт: Киеву не удалось договориться с инвесторами о реструктуризации госдолга — FT
15:05
Полиция показала первые минуты после удара по Киеву
14:44
Силы спецопераций ВСУ в ближнем бою уничтожили взвод военных КНДР в Курской области
14:25
Под завалами дома в Киеве, вероятно, остаются до 10 человек — МВД
13:58
Спикер Кремля оправдал удар россиян по Киеву «окончанием пасхального перемирия»
13:53
Дрон ВСУ взорвал боекомплект «Града» РФ
13:31
РФ пытается прорваться в Днепропетровскую область
все новости
ВИДЕО
В Ростове уничтожен российский самолет Су-30СМ В Ростове уничтожен российский самолет Су-30СМ
24 апреля, 18:56
Удар по оккупантам. Фото: кадр из видео Масштабные потери РФ: Генштаб обнародовал свежую статистику
24 апреля, 18:01
Установка герба РФ на монумент в оккупированном Мариуполе. Фото: кадр из видео В оккупированном Мариуполе устанавливают герб России на 17-метровый монумент
24 апреля, 16:54
Уничтоженная российская техника на Северском направлении. Фото: кадр из видео Пилоты дронов обнаружили передвижение войск и предотвратили российский штурм на Северском направлении
24 апреля, 16:30
Первые минуты помощи в Киеве. Фото: кадр из видео Полиция показала первые минуты после удара по Киеву
24 апреля, 15:05
Ближний бой с военными КНДР в Курской области. Фото: кадр из видео Силы спецопераций ВСУ в ближнем бою уничтожили взвод военных КНДР в Курской области
24 апреля, 14:44

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор