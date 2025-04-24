Масштабные потери РФ: Генштаб обнародовал свежую статистику

Генеральный штаб Вооружённых Сил Украины сообщил, что с начала 2025 года потери российских оккупационных войск в живой силе составили почти 155 тысяч человек (154 530).
«Только с начала года, благодаря профессиональной работе всех составляющих Сил обороны, потери врага в живой силе достигли почти 155 тысяч человек. Спасибо каждому защитнику и защитнице за стойкость и веру в нашу Победу. Борьба продолжается. Слава Украине!», — об этом рассказал главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский
По информации Генштаба, расчёт потерь осуществляется по всей линии фронта.
Напомним, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1060 человек.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях