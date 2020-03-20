В Луганске закрываются внешкольные учреждения из-за коронавируса

С 23 марта в подконтрольном боевикам Луганске приостанавливают работу внешкольные учреждения из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает сайт оккупационной «администрации» Луганска.



Занятия приостановлены до 29 марта.



«Деятельность учреждений может быть возобновлена по решению городской санитарно-эпидемиологической станции», — говорится в сообщении.

В группировках «ДНР» и «ЛНР» заявляют об отсутствии людей с коронавирусом COVID-19.



С 19 марта все образовательные учреждения на подконтрольной «ДНР» территории перешли на дистанционный режим обучения в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.



«ДНР» запретила проведение всех массовых культурных мероприятий на подконтрольной ей территории с 20 марта из-за коронавируса.



Группировки «Л-ДНР» также допускают продление весенних каникул в школах из-за коронавируса.