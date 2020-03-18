«ДНР» и «ЛНР» допустили продление школьных каникул из-за коронавируса

В группировке «ДНР» допускают продление весенних каникул в школах из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил заместитель «министра образования и науки ДНР» Виктор Варюхин, передает ДАН.



Окончательное решение о целесообразности продления будет принято 30 марта. С сегодняшнего дня «ДНР» ввела свободное посещение в школах с 18 по 20 марта включительно. С 23 по 29 марта школьники будут находиться на плановых весенних каникулах.



Также продление весенних каникул допустили в группировке «ЛНР». «Министр здравоохранения» Наталия Пащенко пояснила, что если эпидемиологическая «ситуации будет благоприятна, дети опять приступят к занятиям», передает ЛИЦ.



«А в случае необходимости опять прервать учебный процесс, перенести его, отсрочить, естественно, Министерство здравоохранения будет к этому прибегать. Но сегодня такой необходимости нет», — подчеркнула она.



В группировках «ДНР» и «ЛНР» заявляют об отсутствии людей с коронавирусом COVID-19.