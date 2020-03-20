Топ-менеджер «Нафтогаза» заразился коронавирусом

Директор по интегрированному газовому бизнесу НАК «Нафтогаз-Украина» Андрей Фаворов и его супруга заразились коронавирусом. Об этом сообщил его отец Михаил Фаворов в эфире российской радиостанции «Эхо Москвы».



Он рассказал, что его сын проживает в Атланте (США) а в Украину ездит по рабочим вопросам.



«Мы не можем точно сказать, в каком из двух самолетов, в каком аэропорту или где произошло заражение, но если он прилетел в среду в Киев, то в субботу он почувствовал недомогание, почувствовал, что у него поднялась температура, померил, было порядка 38 (градусов), и начался вот этот очень характерный сухой лающий кашель», — сообщил Михаил Фаворов.



Он отметил, что 16 марта его сын получил лабораторное подтверждение наличия у него инфекции коронавируса. На следующий день, 17 марта, стало известно о заражении коронавирусом его супруги.



По словам Федорова, по состоянию на 20 марта его сын с супругой чувствуют себя хорошо, температуры у них нет.

По состоянию на 20 марта в Украине подтверждены 26 случаев заражения COVID-19. 3 человека скончались, 1 вызоровел.