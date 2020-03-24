В понедельник МОЗ получило информацию о 10 новых случаях коронавируса

В понедельник, 23 марта, министерству здравоохранения поступила информация о 10 новых случаях коронавируса.



Об этом сообщил замглавы Минздрава, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.



Ляшко отметил, что МОЗ эту информацию уточняет, во вторник утром будут обнародованы официальные данные.

По данным на вечер понедельника, в Украине было официально зафиксировано 73 случая коронавируса, из них три — смертельные, один пациент выздоровел.



Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что на данный момент нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине.



