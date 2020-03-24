Полиция составила более 2 тысяч админпротоколов за нарушение карантина

С начала действия в Украине карантина полицейские составили более двух тысяч административных протоколов за его нарушение. Об этом сообщил заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.



«По состоянию на сейчас уже более двух тысяч протоколов было составлено по нарушению карантинных мероприятий», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».



По словам Билошицкого, речь идет о нарушении правил перевозки пассажиров, работа заведений, которые должны были бы закрыться, а также ряде других нарушений.



Также он сообщил, что на данный момент уже есть одно решение суда по привлечению к ответственности за нарушение карантина.

Правительство с 12 марта по 3 апреля ввело карантин на территории Украины с целью недопущения распространения коронавируса. Эти меры предусматривают закрытие учебных заведений на трехнедельный карантин. Также запрещаются массовые собрания численностью более 200 человек. 17 марта Верховная Рада ввела ряд дополнительных мер по противодействию коронавирусу. В частности, была ужесточена ответсвенность.



В субботу полиция сообщила о составлении 923 админпротоколов и открытии 8 уголовных производств за нарушение карантина.



Также полиция начала проверять, как вернувшиеся из-за границы украинцы соблюдают самоизоляцию.