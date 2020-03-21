Полиция составила почти тысячу протоколов за нарушение карантина в Украине. Начато 8 уголовных производств

Полицейские начали привлекать к уголовной и административной ответственности нарушителей карантина, который был введен в Украине из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.



Отмечается, что полицейские составили 923 административных протокола по статье 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП. Больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской области — 167, в Донецкой — 85, в городе Киеве — 75.

Всего в суд направлено 889 административных протоколов.



Также полиция начала 8 уголовных производств по статье 325 Уголовного кодекса (Нарушение правил борьбы с эпидемиями): 3 — в Харьковской области, по одному — в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Сумской областях и городе Киеве.

Правительство с 12 марта по 3 апреля ввело карантин на территории Украины с целью недопущения распространения коронавируса. Эти меры предусматривают закрытие учебных заведений на трехнедельный карантин. Также запрещаются массовые собрания численностью более 200 человек. 17 марта Верховная Рада ввела ряд дополнительных мер по противодействию коронавирусу.