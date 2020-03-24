Полиция начала проверять, как вернувшиеся украинцы соблюдают самоизоляцию

Национальная полиция начала получать в автоматизированном порядке данные от пограничников по десяткам тысяч украинцев, подписавшим личные обязательства о 14 дневном карантине путем самоизоляции. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.



По его словам, десятки тысяч участковых и патрульных полицейских приступают к массовому выборочному контролю условий соблюдения карантина.



Замглавы МВД не исключил, что этих мер будет недостаточно «и по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придется обратиться к мобильным операторам и банкам, чтоб контролировать условия карантина через мониторинг мобильных сетей».



Геращенко напомнил, что за нарушение обязательства о 14-дневной самоизоляции предусмотрен административный штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен.

С 12 марта по 3 апреля в Украине был введен карантин с целью недопущения распространения коронавируса.



По данным МИД, с начала карантина из-за коронавируса в Украину вернулись более 72 тысяч граждан.



С 16 марта Украина закрыла границу страны для иностранцев. С 17 марта в Украине на две недели закрыты все пункты пропуска на границе для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Также приостановлена работа части пунктов пропуска на границе. С 24 марта гражданам Украины запрещено покидать страну в туристических целях.