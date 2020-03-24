На въезде в Покровск появятся санитарные блокпосты

Из-за эпидемии коронавируса на въезде в Покровск установят санитарные блокпосты. Об этом сообщается на странице в Facebook и.о. городского головы Ирины Сущенко.



«Проработано много вопросов относительно карантина. Один из таких — установка санитарных блокпостов на въезде в город, где будут измерять температуру и разъяснять, что делать человеку с симптомами ОРВИ», — говорится в сообщении.



Она также отметила, что в городе ограничат продажу алкоголя с 20:00 до 8:00 и усилят патрулирование.



Отмечается, что вопрос подвоза медперсонала к рабочим местам находится на завершающем этапе.