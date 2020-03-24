СМИ: Внеочередное заседание Верховной Рады может не состояться в четверг

Внеочередное заседание Верховной Рады Украины не состоится в четверг. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на информированный источник в парламенте.



«В четверг не будет. Скорее всего, в субботу», — сказал собеседник агентства.

Депутат от фракции «Слуга Народа» Александр Качура заявил, что внеочередное заседание Верховной Рады состоится в четверг, 26 марта.



В понедельник глава Минздрава Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в Украине из-за распространения коронавируса.