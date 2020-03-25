Коронавирус впервые зафиксировали в Сумской области

В Сумской области зафиксирован первый случай заражения коронавирусом: его обнаружили у 76-летней жительницы Конотопского района. Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.



«Женщина 76 лет из села Казацкого Конотопского района. На данный момент находится в реанимации ЦРБ. Принимаем все необходимые меры. Человек в сознании и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», — сообщил он.



Семенихин отметил, что женщине делали 2 экспресс-теста на наличие COVID-19, оба показали положительный результат. Ее анализы направлены на подтверждение в сумскую лабораторию.

В Украине по состоянию на утро 25 марта было зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 13 областях. Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней и продлил карантин до 24 апреля