В Украине умерли 8 пациентов с коронавирусом

Количество заразившихся коронавирусом COVID-19 в Украине достигло 311 человек, из них 8 случаев летальные. Об этом сообщает Миниздрав.



Выздоровели 5 человек, из них один — ребенок.



За сутки было зафиксировано 93 новых случая COVID-19. В частности, второй заразившийся установлен в Луганской области.

Статистика по регионам:



• Винницкая область — 16 случаев;

• Волынская область — 2 случая;

• Днепропетровская область — 7 случаев;

• Донецкая область — 2 случая;

• Житомирская область — 4 (1 летальный) случая;

• Закарпатская область — 1 случай;

• Запорожская область — 10 случаев;

• Ивано-Франковская область — 28 (3 летальных) случаев;

• Киев — 74 случая;

• Киевская область — 41 случай;

• Львовская область — 5 случаев;

• Луганская область — 2 случая;

• Николаевская область — 1 случай;

• Одесская область — 6 случаев;

• Полтавская область — 1 случай;

• Ровенская область — 9 случаев (1 летальный);

• Сумская область — 5 случаев (1 летальный);

• Тернопольская область — 43 случая (1 летальный);

• Харьковская область — 1 случай;

• Херсонская область — 1 случай;

• Хмельницкая область — 1 случай

• Черновицкая область — 47 (1 летальный, 5 выздоровлений) случаев;

• Черкасская область — 3 случая;

• Черниговская область — 1 случай.

Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней и продлил карантин до 24 апреля.