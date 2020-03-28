В Украине умерли 8 пациентов с коронавирусом

Количество заразившихся коронавирусом COVID-19 в Украине достигло 311 человек, из них 8 случаев летальные. Об этом сообщает Миниздрав.
Выздоровели 5 человек, из них один — ребенок.
За сутки было зафиксировано 93 новых случая COVID-19. В частности, второй заразившийся установлен в Луганской области.
Статистика по регионам:
• Винницкая область — 16 случаев;
• Волынская область — 2 случая;
• Днепропетровская область — 7 случаев;
• Донецкая область — 2 случая;
• Житомирская область — 4 (1 летальный) случая;
• Закарпатская область — 1 случай;
• Запорожская область — 10 случаев;
• Ивано-Франковская область — 28 (3 летальных) случаев;
• Киев — 74 случая;
• Киевская область — 41 случай;
• Львовская область — 5 случаев;
• Луганская область — 2 случая;
• Николаевская область — 1 случай;
• Одесская область — 6 случаев;
• Полтавская область — 1 случай;
• Ровенская область — 9 случаев (1 летальный);
• Сумская область — 5 случаев (1 летальный);
• Тернопольская область — 43 случая (1 летальный);
• Харьковская область — 1 случай;
• Херсонская область — 1 случай;
• Хмельницкая область — 1 случай
• Черновицкая область — 47 (1 летальный, 5 выздоровлений) случаев;
• Черкасская область — 3 случая;
• Черниговская область — 1 случай.
Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней и продлил карантин до 24 апреля.