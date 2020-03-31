На Донбассе вчера погиб украинский военный, еще четверо пострадали

За минувшие сутки боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения и один боевое поражение. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Там отметили, что противник обстрелял позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия



Обстрелам подверглись позиции украинских военных у населенных пунктыов Водяное, Лебединское, Павлополь, Авдеевка, Пески, Невельское, Марьинка, Новотошковское, Новгородское, Новолуганское, Луганское, Шумы, Хутор Вильный.



С началом текущих суток боевики огневой активности не проявляли, потерь нет, подытожили в штабе ООС.