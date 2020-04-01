Аваков прогнозирует завершение карантина не раньше 15 мая

Министр внутренних дел Арсен Аваков уверен, что карантинные ограничения, вызванные распространением коронавируса, могут быть отменены во второй половине мая.



«Посмотрим, как будут развиваться события в Европе, которую волна вируса накрыла раньше нас... Но, если честно... надо быть реалистами... Моя точка зрения: страна начнет возвращаться к нормальной жизни — не раньше 15 мая. И это — предположения оптимиста», — написал он в Facebook.



Аваков подчеркнул, что завершение карантина в Украине будет зависеть от результативности внедренных мероприятий.



«Никто в нашей стране не знает когда завершится эпидемия и отменится карантин — а кто говорит, что знает — врет. Все будет зависеть от развития ситуации и нашей успешности в борьбе с вирусом», — заявил глава МВД.



Он также напомнил, что на данный момент карантин отменен только в Китае. «Страны вокруг нас каждый день ужесточают меры ограничений... от Польши, с 1 апреля вводящей более жесткий режим карантина до комендантского часа в Ницце и запрета выходить на улицы во Франции, Испании, Италии, той же Москве и Нью-Йорке», — рассказал Аваков.



Министр также подчеркнул, что в данный момент очень ответственный момент атаки эпидемии. «Если не будем массово обниматься и шашлышить в парках, награждая друг друга вирусом — можем сбить пик вируса, не доходя до уровня трагических потерь», — подытожил он.

Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней и продлил карантин до 24 апреля. В правительстве не исключили, что дата будет пересмотрена.



В Украине уже было зафиксировано 645 случаев коронавируса. 17 человек умерли и 10 выздоровели.