В Киеве из обсервации сбежали люди, которые вернулись из-за границы

Группа людей, которые вернулись из-за границы, самовольно покинули место обязательной обсервации — отель «Казацкий» в центре Киева. Об этом сообщил замглавы МВД Антон Геращенко в эфире телеканала «112 Украина».



Источник «Украинских новостей» в Нацполиции отметил, что по этому факту было составлено более 60 протоколов.



Геращенко уточнил, что это люди, которых спецрейсом вернули из Катара позавчера. По его словам, они смогли покинуть обсервацию «из-за законодательных неточностей». «Мы не можем людей удерживать силой», — пояснил он, но добавил, что каждый сбежавший заплатит штраф в размере 17 тысяч гривен.



При этом замглавы МВД подчеркнул, что граждане сами должны понимать свою ответственность. «Если они заражены вирусом и заразят кого-то еще, то мы будем их предавать уголовному наказанию по 325 статье Уголовного кодекса», — сказал он.



Замглавы МВД, что людям, которых разместили в «Казацком» и санатории Пущи водицы, в скором времени сделают ПЦР-тесты на коронавирус и поле этого отпустят домой на самоизоляцию.



Ранее в МВД заявили, что больше не дадут согласия на отправку чартерных рейсов, чтобы вернуть оставшихся за границей украинцев.