Больницы Луганска приостанавливают проведение медосмотров

Больницы в подконтрольном боевикам Луганске приостанавливают проведение медосмотров и других профилактических мероприятий. Об этом сообщается на сайте оккупационной «администрации» города.



«На время в больницах приостановлены профилактические медицинские осмотры, плановая иммунизация, а также диспансерное наблюдение лиц с хроническими заболеваниями», — заявил главный санитарный врач Луганска Спартак Гаврик.



Ранее в «ЛНР» заявили, что под наблюдением врачей в отдельных районах Луганской области (ОРЛО) находится 270 человек.

«ДНР» объявила о выявлении второго случая коронавируса на подконтрольной ей территории по результатам теста 1 апреля. Заболевание COVID-19 нашли у ребенка жительницы ОРДО, у которой выявили коронавирус 31 марта.



По состоянию на 22:00 1 апреля в Украине выявлено 794 случая коронавирусной болезни COVID-19.