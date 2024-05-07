Силы обороны отразили штурмы россиян на семи направлениях — Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на фронте произошло 97 боевых столкновений. Большинство атак российские военные совершили на Донбассе. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке во вторник, 7 мая.

В общей сложности войска РФ нанесли два ракетных и 83 авиационных удара, осуществили 101 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Купянском направлении воинами отражены 14 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестово Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены семь атак в районах Невского, Серебрянского лесничества в Луганской области и Тернов и Ямполевки Донецкой области.

На Бахмутском направлении воинами отражены 17 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Выемка, Раздолевка, Новый, Клещиевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитниками отражена 31 атака в районах населенных пунктов Новоалександровка, Новопокровское, Сокол, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковиевка, Константиновка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где противник пытался 15 раз прорвать оборону.

На Ореховском направлении оккупанты шесть раз атаковали позиции украинских защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить подразделения ВСУ из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки россияне совершили три безуспешных атаки.

В то же время украинские воины продолжают активными действиями наносить российским войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника, подразделениями ракетных войск нанесено поражение по двум артиллерийским средствам противника, а силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Ранее сообщалось, что российские войска оккупировали Кисловку в Харьковской области.