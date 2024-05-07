Войска РФ продвинулись у Новопокровского — DeepState

Южнее Очеретино войска РФ продвинулись у Новопокровского. Фото: скриншот карты DeepState

Южнее Очеретино войска РФ продвинулись у Новопокровского, сообщает украинский аналитический онлайн-сервис DeepState.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Авдеевской оси украинские защитники отбили 31-у атаку в окрестностях Новоалександровки, Новопокровского, Сокола, Уманского, Яснобродовки, Нетайлово и Невельского.



После оккупации Авдеевки, российские войска смогли продвинуться на 20 км в сторону Покровска.



В этом районе за продвижение армии РФ отвечают: 433-й мотострелковый полк, 55-я отдельная мотострелковая бригада, 74-я отдельная мотострелковая бригада и 27-я мотострелковая дивизия (бывшая 21 омсбр).



Напомним, что оккупационные войска РФ захватили Кисловку в Харьковой области.