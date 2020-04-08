«ЛНР» останавливает пассажирские перевозки в Россию с 10 апреля

Группировка «ЛНР» приостанавливает пассажирские перевозки с Россией начиная с 10 апреля. Об этом сообщает сепаратистский ресурс ЛИЦ.



Запрет на пассажирские перевозки из России и в обратном направлении будет действовать «до отмены режима повышенной готовности».



Запрет распространяется на регулярные и нерегулярные автобусы, а также такси и легковые автомобили на заказ.



Исключение составят регулярные специальные перевозки жителей отдельных районов Луганщины (ОРЛО), направляющихся в пункты получения российских паспортов.

Группировка «ЛНР» заявляет о шести случаях коронавируса на подконтрольной ей территории. Утверждается, что один пациент уже выздоровел и выписан из больницы, еще пятеро находятся в боксированных палатах лечебных заведений. Более 200 человек находятся на обсервации в больницах с подозрением на Covid-19.











