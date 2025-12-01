«Спали в зимней одежде»: как Краматорск и Дружковка живут при блэкаутах

Последствия прилета в Краматорске. Фото: Краматорская ВА

Отсутствие электроэнергии от одного до трех дней — типичная ситуация для городов и поселков подконтрольной части Донецкой области. В некоторых населенных пунктах людям приходилось сидеть без света до двух недель. О том, как жители живут в условиях блэкаутов, насколько местным властям и коммунальным службам удается поддерживать жизнеобеспечение городов, «Новости Донбасса» расскажут на примере Краматорска и Дружковки.

Подскочил спрос на оптоволоконный интернет

По словам жителей Краматорска, длительные отключения в последние месяцы случаются едва ли не каждую неделю. Происходит это вследствие ударов по Краматорской ТЭЦ и по Славянской ТЭС — в последнем случае без электроэнергии остается уже вся область. К примеру, на позапрошлой неделе город был без света в течение трех суток. В домах отсутствовало централизованное отопление, в большинстве районах исчезла вода. При этом газ был, что давало людям возможность приготовить еду, а также немного согреться, так как некоторые обогревались открытым огнем работающих конфорок. По словам жителей, самое хуже при блэкаутах — перепады напряжения в сети, которые могут продолжаться час и дольше. Это грозит вывести из строя всю электротехнику подключенную к сети.



С отсутствием электроэнергии в течение короткого времени пропадает и мобильная сеть. И единственное, что позволяет горожанам оставаться на связи — интернет. Огромным спросом начал пользоваться интернет на оптоволокне на который сейчас очереди. К примеру, к одному из провайдеров, который в случае блэкаута обещает поддерживать работу интернета до 72 часов, очередь расписана до начала января.



Больше всего со светом не повезло жителям Красноторского старостата Краматорского горсовета — в этом месяце почти на две недели частично были обесточены поселки Камышеваха и Малотарановка. Местные жители говорят, что был удар по подстанции, при этом восстановительные работы долго не проводили якобы из-за угрозы дронов. В итоге сотни семей остались без тепла, воды, связи. Переселенка из Константиновки Мария рассказала нашим журналистам, что ее дом отапливается с помощью газового котла, который без электроэнергии не работает.

«Печного отопления в доме не было, поэтому греться нечем. Температура в доме снизилась практически до уличной, поэтому спали в зимней одежде», — отметила женщина.

В несколько лучшей ситуации оказались жители, у которых был генератор. Впрочем, из-за большого расхода топлива, люди позволяли себе включать генераторы не дольше двух – трех часов в день, чтоб нагреть воду в бойлере, поддерживать температуру в холодильнике, зарядить гаджеты, накачать воду в скважине себе и соседям.

Больницы — сложно связаться с персоналом

Длительные отключения влияли и на работу медучреждений. Нет, больницы не сидели без света и пациентам оказывается вся необходимая медпомощь так как медучреждения имеют достаточное количество мощных генераторов. Однако работа медперсонала усложнилась. Директор КНП «Областной клинический противотуберкулезный диспансер» Юрий Клименко рассказал «Новостям Донбасса», что обслуживание генераторов требует больше кадровых ресурсов: включить, заправить топливом, отключить.

«А так, при отключении света работает лаборатория, поликлиника и стационарное отделение», — отметил он.

Заведующая анестезиологическим отделением КНП «Городская больница №2» Краматорского горсовета Екатерина Мыльникова также говорит, что длительные отключения электроэнергии не влияют на их работу. Единственный нюанс — низкое напряжение.

«У нас стоит автомат на генераторах — когда отключается свет, в течение 10 секунд включается генератор. Но когда в сети низкое напряжение — 150 – 160 В, генератор определяет, что свет есть, при этом аппаратура полностью тухнет. Поэтому у нас хуже ни когда нет света, а когда слабое напряжение и начинается «светомузыка» с аппаратурой: включается/выключается или вообще не включается. В этом случае обращаемся на хоздвор, прибегают мастера и в ручном режиме включают», — рассказала она «Новостям Донбасса».

Екатерина Мыльникова отметила, что если в данный момент идет операция, приходится переходить на ручной режим работы аппарата искусственной вентиляции легких, и ждать пока запустят генератор. Это длиться около десяти минут. Осложняет работу медучреждений и полное отсутствие мобильной связи во время блэкаута. К примеру, если нужно срочно кого-то вызвать на санпропускник, то человека приходится порой искать по всей больнице, так как дозвониться нереально.



Меж тем городские власти сообщают, что все службы в полной мере выполняют свою работу. Представитель пресс-службы Краматорской городской военной администрации (ВА) Игорь Еськов подтвердил «Новостям Донбасса», что при длительном отключении света, в городе отсутствует тепло, а в некоторых районах и вода.

«Работают «пункты несокрушимости» — как только происходит блэкаут, их сразу же открывают. Там есть свет, интернет, обогрев», — отметил он.

В Краматорске работают "Пункты несокрушимости". Фото: Краматорская ВА

Что касается подготовки города к более длительным отключениям, которые вполне возможны из-за усиливающихся ударов по энергетике, Игорь Еськов сказал, что пока власти работают по ситуации.

Дружковка: дефицит электроэнергии и постоянный риск

Еще более сложная ситуация сложилась в Дружковке, что в 15 км от линии фронта. К аварийным отключениям электроэнергии здесь добавились еще и плановые в связи с ремонтными работами. По данным Дружковской городской ВА, с 25 по 28 ноября и с 1 по 5 декабря свет включают только в темное время суток: с 19:00 до 08:00. Положение усложняет и комендантский час с 15:00 до 11:00 из-за чего на перемещение по городу у жителей есть всего несколько часов.

Разрущения в Дружковке. Фото: Дружковская ВА



В последнее время значительно ухудшилось и ситуация с обстрелами и дроновой опасностью. Глава Донецкой областной организации Профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности Украины Евгений Сивко говорит, что находиться в городе стало куда опаснее, поэтому с начала месяца он переехал в Полтаву, однако на прошлой неделе на несколько дней возвращался в город.

«Я не планировал выезжать. Но когда ты в 11 вечера выходишь на балкон и слышишь как над головой летят «Шахеды», а потом падают где-то рядом, ощущения не из приятных. Также участились «прилёты» ракет и снарядов, а также удары FPV-дронов. В итоге многие уезжают», — поделился он впечатлениями с «Новостями Донбасса».

Евгений Сивко отмечает, что постоянные взрывы в городе — это прежде всего множество выбитых окон в домах и квартирах. Хотя основные удары приходятся по критической инфраструктуре, часто достается и гражданским объектам. Некоторые многоэтажные дома, особенно рядом с заводами и крупными предприятиями, уже непригодны для жилья. Работники КП «Комсервис», говорит Евгений Сивко, оперативно реагируют и привозят жителям поврежденных домов ОСБ-плиты для закрытия выбитых окон, но с усилением обстрелов коммунальщиков на всех не хватает, поэтому помогать взялись благотворительные организации.

Разрущения в Дружковке. Фото: Дружковская ВА

«Привозят и раздают людям материалы, и люди уже сами оперативно забивают окна. Летом еще можно было дождаться помощи коммунальщиков, но сейчас из-за холодной погоды нет времени. За разбитые окна в подъездах вообще говорить нечего. В основном ведь окна ремонтируют в квартирах, в то же время холодные подъезды без окон — это холодные угловые двери», — рассказал он.

Раньше, отмечает Евгений Сивко, подъезды отапливались, однако из-за программы утепления жилья и экономии теплоресурсов в предыдущие годы батареи в подъездах срезали.

Люди, обеспечивающие жизнь в городах

Рассказывая о ситуации с отключениями и обстрелами, городская военная администрация Дружковки отмечает большую работу коммунальных служб. По словам властей, коммунальщики не только чинят сети, откачивают воду, ремонтируют старые коммуникации, но и иногда возвращают элементарные удобства там, где, казалось бы, ничего нельзя спасти.

«Несмотря на изнурительную нагрузку и постоянный кадровый дефицит, в режиме непрерывной поддержки работают и специалисты социальной защиты: принимают обращения, консультируют, оформляют помощь для жителей и ВПЛ. Выезды «Мобильного социального офиса» позволяют тем, кто не может прийти лично, получить необходимые услуги прямо возле собственного дома», — сообщает пресс-служба Дружковской городской ВА.

Все наши собеседники отмечали оперативность, с которой работники теплокоммунэнерго и энергетики восстанавливали электроснабжение, тепло и воду после российских ударов по энергетических объектах. И это в условиях высокой опасности повторных прилетов. В той же Дружковке FPV-дроны выслеживают не только военную технику, но также бьют по гражданской, поэтому работники благоустройства, водоканала, дорожные службы всегда находятся в группе риска так как часто находятся на виду из-за необходимости ремонтировать перебитые коммуникации и дороги.



Непростая работа и у социальных работников, которые продолжают посещать на дому одиноких пенсионеров, людей с инвалидность и приносить им еду, медикаменты, а также ухаживать за ними, кормить, делать уборку если человек не ходячий. И это в условиях трудностей с транспортом — те же трамваи в Дружковке не ходят с 1 ноября из-за обстрелов депо и повреждения инфраструктуры. Подробнее о работе социальных работников под обстрелами, их мотивацию и приоритетах мы рассказывали.



Продолжают оказывать медицинскую помощь и работники станции скорой помощи. Несмотря на риски, медики признаются, что следуя на вызов стараются максимально быстро прибыть к пациенту и оказать ему помощь, часто не думая о том, что сами могут попасть под повторный обстрел или их авто будет атаковано дроном, что происходит часто. Ранее наше издание подробно рассказывало о работе специалистов «скорой». Вопреки регулярным обстрелам энергетической инфраструктуры, электроснабжение в городах подконтрольной части Донецкой области удается всякий раз восстанавливать. Да, обстановка вполне может ухудшиться с усилением обстрелов и с наступлением морозов. И в этой ситуации решающую роль в жизнедеятельности городов, помимо обеспечения всем необходимым, играют люди, которым в тяжелейших условиях, нередко с риском для жизни, приходится организовывать, восстанавливать, оказывать поддержку.