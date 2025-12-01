Голосование по почте или сотни новых участков — смогут ли беженцы принять участие в первых послевоенных выборах

Скрин из видео

5,6 миллиона украинцев — беженцы. 4,6 миллиона — внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Большинство из них — потенциальные избиратели, которые имеют право проголосовать на первых послевоенных выборах. Право есть, но есть ли возможность? Разрабатывает ли Украина уже сейчас алгоритмы для привлечения своих граждан за границей к выборам. Сколько людей смогут проголосовать, если ничего не изменить — читайте в статье «Новостей Донбасса».

Для ВПЛ законодательство разработано

По состоянию на ноябрь 2025 года в Украине зарегистрировано более 4,6 миллионов внутренне перемещенных лиц, из них чуть более 900 тысяч несовершеннолетних. Выходит, что около 3,5 миллионов — избиратели. Эта цифра будет расти, потому что военные действия не прекращаются, люди продолжают эвакуироваться из своих громад. Тем не менее нынешнее количество — это уже очень много, но эксперты говорят: при голосовании переселенцев можно будет применить законодательные нормы, разработанные еще до полномасштабной войны.

«Когда будут первые послевоенные выборы, процедуры для голосования переселенцев будут такими же, как это было в 2020 году. Человеку нужно обратиться в Государственный реестр избирателей с заявлением об изменении избирательного адреса или о временном изменении места голосования. Пока процедуры не изменены, то есть действуют определенные сроки для подачи заявлений», — комментирует исполнительная директорка ОО «Общественный Холдинг “Группа впливу”» Татьяна Дурнева.

Исполнительная директорка ОО «Общественный Холдинг "Группа впливу"» Татьяна Дурнева.

Она напоминает: если ВПЛ не планируют возвращаться в оставленное место жительства, или это будет невозможным, потому что родные города разрушены, и переселенцы захотят выбирать местную власть в новой громаде, когда это будет возможно, им нужно изменить избирательный адрес.

«Это можно сделать онлайн или физически обратившись в Реестр избирателей по месту жительства. Во время военного положения это сделать невозможно. Но потом обратиться нужно будет не позднее пятого дня от начала избирательного процесса», — говорит Татьяна Дурнева.

Если же ВПЛ захочет принять участие в общенациональных выборах, а не местных, то речь идет только о временном изменении места голосования. Заявление об этом нужно будет подать не позднее чем за пять дней до выборов. Все это можно сделать как онлайн, так и физически обратившись в Реестр избирателей по месту жительства. И здесь первый вызов: переселенцев стало гораздо больше, так что ожидается наплыв людей в Реестре избирателей. Будут очереди. Также среди других вызовов, связанных с голосованием перемещенных лиц, Татьяна Дурнева называет заблаговременное информирование, как ВПЛ могут проголосовать в громаде, где проживают; перегруженность участков, если многие изменят место голосования или избирательный адрес.

«Соответственно, возникнет необходимость создания дополнительных, а учитывая, что часть избирательных участков разрушена, это еще один вызов», — заключает Татьяна Дурнева. Выборы президента в Мариуполе в 2019 году. Фото: "Новости Донбасса"

В Польше в 2019 году смог проголосовать 1% украинцев

В отличие от ситуации с ВПЛ в плане участия в выборах беженцев вызовов гораздо больше. Главный из них на первых послевоенных выборах — это вообще дать возможность проголосовать всем желающим, считают аналитики. И тут снова Украина сталкивается с проблемой небольшого количества участков. За границей их очень мало.

«В 2019 году на территории Польши, по разным оценкам, проживало 1,5-2 миллиона украинцев уже тогда. На всю Польшу у нас было четыре избирательных участка. В среднем человек должен был ехать на свой участок 400-500 километров. Максимальная пропускная способность за 12 часов одного участка составляла около 5 тысяч человек. То есть максимальная пропускная способность всех участков была 20 тысяч при 2 миллионах граждан Украины. Это один процент», — вспоминает общественная активистка, глава совета Фонда Stand with Ukraine, лидерка общественной инициативы «Евромайдан-Варшава» Наталья Панченко.

Лидерка общественной инициативы «Евромайдан-Варшава» Наталья Панченко.

Как правило, участки работают в посольствах или консульствах. Еще до полномасштабного вторжения за каждым были закреплены тысячи человек. Например, в Германии, где сейчас наибольшее количество украинских беженцев, всего четыре участка — в Берлине, Гамбурге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. В Польше, как отметила Наталья Панченко, тоже четыре — в Варшаве, Кракове, Гданьске и Люблине. Если посмотреть на карту, то ясно, что на западе Польши ни одного участка. В Чехии, третьей по количеству украинских беженцев, вообще два участка — в Праге и Брно.

«Это нереалистично, чтобы у всех людей была возможность проголосовать. Даже половина из них не может проголосовать. Если участковая избирательная комиссия будет вынуждена работать нон-стоп, то проголосует 3-3,5 тысяч человек в день. Больше физически они не пропустят», — комментирует заместитель руководителя программ Гражданской сети ОПОРА Юрий Лисовский.

Заместитель руководителя программ Гражданской сети ОПОРА Юрий Лисовский.

Для достаточно больших стран, таких как Германия, Польша, Франция, где, кстати, вообще был только один участок в Париже, такое небольшое количество означает: людям придется тратить часы, чтобы только доехать на место голосования. К примеру, от Познани до ближайшего участка в Гданьске 310 километров.

«Люди расселены, им нужно будет как-то добираться. Представьте, вы едете три часа в автобусе в одну сторону на участок. Там безумная очередь, вы будете отстаивать в ней целый день, потом возвращаться каким-нибудь автобусом назад. Если с вами еще маленькие дети, то с ними в очереди стоять», — говорит Юрий Лисовский.

А Наталья Панченко вспоминает: в 2019 году многие приехали на участок и не смогли проголосовать, потому что людей не было в списках.

«Или очередь была пять часов, а поезд назад в город, из которого человек приехал, через четыре часа», — рассказывает Наталья Панченко.

Она считает: если не открыть больше участков или не ввести альтернативный вариант голосования — электронное или почтовое, то при нынешнем законодательстве выборы за рубежом вряд ли будут проведены. Украина просто потеряет людей, которые, вероятно, захотят поучаствовать в них, но не смогут.

Выборы в Украине в 2019 году.

Возможно ли открыть дополнительные участки?

В марте в одном из интервью глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко отмечал, что наиболее реалистичным вариантом для украинцев за границей является именно создание дополнительных избирательных участков за пределами посольств и консульств. Аналитики соглашаются: большее количество участков — это хорошая идея, но логистически сложная. Как организовать этот процесс, кто будет финансировать дополнительные участки — это лишь несколько вопросов, которые лежат на поверхности.

«Там, наверное, нужно заключать какие-то межгосударственные соглашения. Будет большой вопрос, например, кто будет отвечать за безопасность на избирательных участках. Если, условно, откроются участки в Польше, и там произойдет нарушение выборов, то какой полицейский должен за нарушение привлекать. Ведь нарушение происходит по украинскому законодательству, то есть, наверное, нужно направить украинского полицейского, но участок находится на территории Польши», — говорит Юрий Лисовский.

Вместе с тем Наталья Панченко уверена, что, например, Польша сможет обеспечить порядок во время украинских выборов, но для этого требуется расширение законодательства. Собственно, речь не только о Польше, но и о любой стране, с которой у Украины есть дипломатические отношения. В Гражданской сети ОПОРА подсчитали, что всего только в Польше нужно открыть дополнительно не менее ста избирательных участков. Вероятно, примерно столько же в Германии. Ввиду количества беженцев дополнительные участки будут необходимы практически в каждой стране, где есть украинцы.

Голосование по почте — альтернатива?

Параллельно с открытием дополнительных участков рассматриваются и другие альтернативные варианты, как упростить процесс голосования за границей. Один из них — растянуть процесс на несколько дней. Условно начать сбор голосов в четверг, закончить в воскресенье. И после этого их подсчитывать. Тогда на участки смогут приехать больше избирателей, да и нагрузка на членов комиссий будет значительно меньше.



Еще один вариант — почтовое голосование, когда человек просто получает бюллетень по почте, заполняет его и отправляет обратно.

«Почтовое голосование позволит проголосовать всем желающим избирателям. Фактически, там просто нужно больше времени заложить на подготовку, на изготовление этих бюллетеней и нужно адаптировать украинское законодательство в соответствии с этим. Потому что сейчас избирательные кампании ориентированы где-то на 50 дней. А мы тестировали это в 2023 году, и иногда у нас письма шли по 35, по 40 дней», — вспоминает Юрий Лисовский.

Суть тестирования ОПОРЫ заключалась в том, что за границей искали людей, которые готовы получить письмо и отправить другое в ответ. В этом эксперименте приняло участие чуть более ста человек по всему миру.

«Мы присылали им пакет из двух писем, фактически имитируя некое голосование. Человеку приходил конверт, в нем была открытка в конверте. Они распаковывали этот основной конверт, там была открытка для них на память. И был еще один конверт, в котором была открытка, имитирующая бюллетень. Мы просили ее как-то подписать, отправить нам обратно по почте», — рассказывает Юрий Лисовский.

Путь большинства писем занимал недели только в одну сторону. Но Юрий Лисовский отмечает, что во время реальных выборов процесс будет более быстрым. Потому что обычно люди посылают свои бюллетени в посольства. Условно, голосующие во Франции украинцы отправляли бы письма не в Киев, а в Париж, где бы их считали. Но все равно должен закладываться определенный временной запас на то, чтобы человеку пришло письмо, он проголосовал и имел возможность отправить письмо обратно. Есть ли риски фальсификаций при почтовом голосовании? Аналитики говорят, что они есть всегда. Помимо этого, письма могут просто потеряться, но в ОПОРЕ считают почтовое голосование условно контролируемым. Юрий Лисовский говорит, что технически его можно организовать, если подготовить заранее.

Украинцы за границей — актив, а не проблема

Почтовое голосование для своих граждан за рубежом активно использует Молдова, где тоже много избирателей за пределами страны. Бывший государственный секретарь Министерства внутренних дел Молдовы, экспертка по привлечению диаспоры Мариана Лукрецяну говорит: миллион граждан живут вне ее страны. И именно их голоса на референдуме по поводу европейского вектора и на последних президентских выборах были решающими.

«Это было как политическое землетрясение, потому что наша диаспора не только голосовала, они решала судьбу, результат выборов, они выбрали между Европой и изоляцией. 240 тысяч голосов граждан Молдовы за границей изменили результат голосования на референдуме. Диаспору сложно запугать и подкупить. Они голосовали за перспективы, которые они увидели своими глазами», — говорит Мариана Лукрецяну.

Бывший государственный секретарь Министерства внутренних дел Молдовы, экспертка по привлечению диаспоры Мариана Лукрецяну

Она считает это переломным моментом и добавляет, что это произошло потому что Молдова не проигнорировала диаспору. Часть проголосовала онлайн, часть по почте.

«Законодательная база Молдовы сейчас учитывает возможность участия диаспоры. Мы принимаем донаты от диаспоры. Все очень прозрачно и регулируемо. Никаких возможностей для российского вмешательства из-за диаспоры. Люди могут голосовать по почте. Голоса поступали от людей, живших в сельской местности в Канаде, отдаленных районах Скандинавии. Раньше они не могли голосовать. Затем мы присоединили Японию, Новую Зеландию, Австралию», — рассказывает экспертка.

По ее словам, система голосования по почте работает очень просто. Люди регистрируются онлайн на сайте ЦИК, получают по почте бюллетени и голосуют. Эту практику, по мнению Марианы Лукрецяну, следует перенять и Украине. Потому что очень многие беженцы не поедут далеко ради голосования. У них нет времени или денег, или же они не смогут оставить членов своей семьи.

«Вы можете потерять сотни тысяч голосов не потому, что они не хотят проголосовать, а потому, что они не могут туда добраться. Требовать физического присутствия для голосования невозможно. Нужны другие возможности. Одно из решений — голосование по почте хотя бы для некоторых стран», — считает Мариана Лукрецяну.

Экспертка отмечает, что нужно сделать весь процесс участия в выборах для беженцев легким и открытым. Украинцы должны приобщаться и к подготовке, и к голосованию, потому что они актив за границей, а не проблема. И, как показывает опыт Молдовы, именно иностранцы могут изменить судьбу своей страны.