Форум «Донецкая область 2025: взгляд в будущее» объединил в Киеве общественность, власть и международных партнеров

Форум «Донетчина 2025: взгляд в будущее» собрал в Киеве представителей власти, международных партнёров, волонтёрских и общественных организаций.



В центре обсуждения — человек и его безопасность, сплочённость общин, сохранение идентичности в условиях эвакуации. Участники говорили о том, как сделать управление чувствительным к потребностям людей, привлекать ресурсы для восстановления и поддерживать тех, кто пострадал от войны больше всего.

Организаторами форума стали Донецкая областная государственная администрация и общественная организация «Ассоциация "Возрождение и развитие"». Это первое мероприятие такого масштаба с доковидных времён.



Во время открытия глава Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин подчеркнул важность підтримки людей:



«Сила Донетчины — это люди, и наша цель — поддержать их в такое сложное время. Много представителей благотворительных, международных организаций, волонтёров погибли. Больше всего жизней во всех прифронтовых областях потеряла именно Донетчина. И наша задача — поддержать тех, кто остался. Поэтому сегодня мы собрались на этом форуме».

О важности мероприятия говорил и директор программы «Демократия и надлежащее управление» Международного фонда «Возрождение» Алексей Орловский.



Он отметил, что форум реализован в рамках проекта «Импульс» при поддержке Норвегии (Norad) и Швеции (Sida), а также является первым из семи запланированных региональных событий устойчивости.



Всего участие в офлайн-формате приняли более 170 человек, а онлайн — около 1500. Для представителей гражданского общества Донетчины форум стал важной площадкой для взаимоподдержки, диалога и открытого обсуждения проблем: от эвакуации населения и гуманитарной помощи до системного функционирования общин.



Особенно тёплым моментом стала церемония награждения волонтеров. Награды вручал лично Вадим Филашкин.



Отмечали по пяти номинациям: «Поддержка защитников», «Здоровье и забота», «Свет знаний», «Сила молодёжи» и «Тепло сердец». Это — благодарность тем, кто поддерживает людей в самые тяжёлые моменты и ежедневно делает больше, чем требует долг.

Человекоцентричный подход как залог надлежащего управления и послевоенного восстановления

Представители власти говорили о необходимости совместной работы государства и гражданского общества.



Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин отметил, что из 200 тысяч украинцев, из них примерно 10 тысяч живут непосредственно в прифронтовой зоне. По его словам, забота о людях — ключевой ориентир:



«Мы должны быть одним механизмом, чтобы работать ради поддержки людей… Созданы программы для людей пожилого возраста, семей погибших военных, для молодежи, которая будет восстанавливать Донетчину после победы».



Начальник Покровской ГВА Сергей Добряк рассказал о работе эвакуационных программ:

«Покровск обстреливали с 2022 года… Одна из программ заключалась в том, что покровчане могли передать свои свободные квартиры городу, а город размещал там тех, кто пострадал от обстрелов… Более 50 тысяч человек эвакуировались за всё время».

Он также подчеркнул значимость хабов:



«Хабы — это не только про гуманитарную помощь. Это места, где сохраняется сообщество, где люди чувствуют, что о них не забыли».

Место и роль гражданского общества в стратегии по Донетчине

Речь шла о взаимодействии с общинами, работе эвакуационных служб и поддержке людей, живущих под оккупацией.



Начальница управления взаимодействия с органами местного самоуправления Наталия Чукова отметила:



«Создано 96 хабов Донетчины по всей Украине… Людям важно поговорить с теми, кто знает, что такое Донетчина. Наша задача — стать площадкой, где они могут быть услышаны».



Исполнительный директор ГС «Коалиция на линии столкновения» Андрей Грудкин подчеркнул ценности демократии и готовность работать на будущее региона.

Эвакуационный координатор БО «Восток SOS» Роман Бугай рассказал о трудностях эвакуации:



«Проблема начинается, когда мы приезжаем эвакуировать человека, а его дом заполнен ящиками с гуманитарной помощью… Мы сопровождаем полный цикл эвакуации, включая помощь маломобильным людям».



В свою очередь, проектная менеджерка горячей линии «Восточный вариант» Валерия Круподеря отметила отсутствие чёткой государственной политики в отношении жителей ВОТ:



«Ситуация на временно оккупированных территориях катастрофическая… Мы запустили чат-бот, чтобы понимать, что людям нужно. Работаем вместе с другими организациями, чтобы обеспечивать информацию, поддержку и эвакуацию».



Форум ещё раз показал: сила Донетчины — в взаимодействии, поддержке и готовности действовать вместе. Именно так формируется устойчивость, уверенность в будущем и способность преодолевать любые вызовы.



Форум состоялся в рамках проекта «Импульс», который реализуется Международным фондом «Возрождение» и фондом «Восточная Европа» при финансировании Норвегии (Norad) и Швеции (Sida).