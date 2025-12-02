Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Форум «Донецкая область 2025: взгляд в будущее» объединил в Киеве общественность, власть и международных партнеров
02 декабря 2025, 18:00

Форум «Донецкая область 2025: взгляд в будущее» объединил в Киеве общественность, власть и международных партнеров

Форум «Донецкая область 2025: взгляд в будущее» объединил в Киеве общественность, власть и международных партнеров

Форум «Донетчина 2025: взгляд в будущее» собрал в Киеве представителей власти, международных партнёров, волонтёрских и общественных организаций.

В центре обсуждения — человек и его безопасность, сплочённость общин, сохранение идентичности в условиях эвакуации. Участники говорили о том, как сделать управление чувствительным к потребностям людей, привлекать ресурсы для восстановления и поддерживать тех, кто пострадал от войны больше всего.

Организаторами форума стали Донецкая областная государственная администрация и общественная организация «Ассоциация "Возрождение и развитие"». Это первое мероприятие такого масштаба с доковидных времён.

Во время открытия глава Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин подчеркнул важность підтримки людей:

«Сила Донетчины — это люди, и наша цель — поддержать их в такое сложное время. Много представителей благотворительных, международных организаций, волонтёров погибли. Больше всего жизней во всех прифронтовых областях потеряла именно Донетчина. И наша задача — поддержать тех, кто остался. Поэтому сегодня мы собрались на этом форуме».

О важности мероприятия говорил и директор программы «Демократия и надлежащее управление» Международного фонда «Возрождение» Алексей Орловский.

Он отметил, что форум реализован в рамках проекта «Импульс» при поддержке Норвегии (Norad) и Швеции (Sida), а также является первым из семи запланированных региональных событий устойчивости.

Всего участие в офлайн-формате приняли более 170 человек, а онлайн — около 1500. Для представителей гражданского общества Донетчины форум стал важной площадкой для взаимоподдержки, диалога и открытого обсуждения проблем: от эвакуации населения и гуманитарной помощи до системного функционирования общин.

Особенно тёплым моментом стала церемония награждения волонтеров. Награды вручал лично Вадим Филашкин.

Отмечали по пяти номинациям: «Поддержка защитников», «Здоровье и забота», «Свет знаний», «Сила молодёжи» и «Тепло сердец». Это — благодарность тем, кто поддерживает людей в самые тяжёлые моменты и ежедневно делает больше, чем требует долг.

Человекоцентричный подход как залог надлежащего управления и послевоенного восстановления

Представители власти говорили о необходимости совместной работы государства и гражданского общества.

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин отметил, что из 200 тысяч украинцев, из них примерно 10 тысяч живут непосредственно в прифронтовой зоне. По его словам, забота о людях — ключевой ориентир:

«Мы должны быть одним механизмом, чтобы работать ради поддержки людей… Созданы программы для людей пожилого возраста, семей погибших военных, для молодежи, которая будет восстанавливать Донетчину после победы».

Начальник Покровской ГВА Сергей Добряк рассказал о работе эвакуационных программ:

«Покровск обстреливали с 2022 года… Одна из программ заключалась в том, что покровчане могли передать свои свободные квартиры городу, а город размещал там тех, кто пострадал от обстрелов… Более 50 тысяч человек эвакуировались за всё время».

Он также подчеркнул значимость хабов:

«Хабы — это не только про гуманитарную помощь. Это места, где сохраняется сообщество, где люди чувствуют, что о них не забыли».

Место и роль гражданского общества в стратегии по Донетчине

Речь шла о взаимодействии с общинами, работе эвакуационных служб и поддержке людей, живущих под оккупацией.

Начальница управления взаимодействия с органами местного самоуправления Наталия Чукова отметила:

«Создано 96 хабов Донетчины по всей Украине… Людям важно поговорить с теми, кто знает, что такое Донетчина. Наша задача — стать площадкой, где они могут быть услышаны».

Исполнительный директор ГС «Коалиция на линии столкновения» Андрей Грудкин подчеркнул ценности демократии и готовность работать на будущее региона.

Эвакуационный координатор БО «Восток SOS» Роман Бугай рассказал о трудностях эвакуации:

«Проблема начинается, когда мы приезжаем эвакуировать человека, а его дом заполнен ящиками с гуманитарной помощью… Мы сопровождаем полный цикл эвакуации, включая помощь маломобильным людям».

В свою очередь, проектная менеджерка горячей линии «Восточный вариант» Валерия Круподеря отметила отсутствие чёткой государственной политики в отношении жителей ВОТ:

«Ситуация на временно оккупированных территориях катастрофическая… Мы запустили чат-бот, чтобы понимать, что людям нужно. Работаем вместе с другими организациями, чтобы обеспечивать информацию, поддержку и эвакуацию».

Форум ещё раз показал: сила Донетчины — в взаимодействии, поддержке и готовности действовать вместе. Именно так формируется устойчивость, уверенность в будущем и способность преодолевать любые вызовы.

Форум состоялся в рамках проекта «Импульс», который реализуется Международным фондом «Возрождение» и фондом «Восточная Европа» при финансировании Норвегии (Norad) и Швеции (Sida).

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Вадим Филашкин Сергей Добряк
Места
Донецкая область
Прочее
Эвакуация ВПЛ международная помощь Волонтеры Донетчины
@novosti.dn.ua

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:54
Покровск не захвачен, но оккупанты уже раздают российские паспорта
14:57
ССО ударили по важным целям армии РФ на Донбассе
16:34
В захваченной Макеевке с августа нет воды в кранах: в очереди за водой женщине стало плохо
16:21
Спецоперация в оккупированном Бердянске: погибли пять захватчиков, еще четверо — в тяжелом состоянии
16:13
Депортация под видом усыновления. Оккупанты вывезли 12 сирот из Мелитопольского района Запорожской области
11:37
FPV-дрон атаковал Кировский район Донецка
16:00
В Донецке демонтируют аварийные опоры главного моста: ремонт продлится до 2026 года — ФОТО
22:01
Волынец: Метан, тяжелые металлы и радиация скрываются в затопленных шахтах оккупированного Донбасса
19:33
Блокировка WhatsApp в РФ — цифровая изоляция для украинцев в оккупации
22:30
Дроны снова ударили по Старобельску: атакованы две АЗС, есть повреждения
18:04
РФ вывозит ещё 400 украинских детей из ВОТ под видом «отдыха»
14:00
Оккупанты превратили базу отдыха в Севастополе в замаскированный штаб
10:50
Оккупанты забирают медпрепараты у больниц ВОТ Херсонщины для силовиков
19:59
Шахтные воды и новые трубы: станет ли больше воды в Донецке в декабре ►
19:05
Оккупанты присвоили бренды Донецка и Луганска ►
17:22
Суда с украденной украинской пшеницей заблокированы санкциями
14:09
Дроны атаковали склады боеприпасов, место скопления личного состава и зенитный комплекс россиян на оккупированной Донетчине
10:20
Пьяных военных РФ в Донецке напугала желтая лента
14:59
В оккупированном Донецке мужчина бросил взрывчатку в толпу молодежи: его задержали
13:48
Дроны над Мариуполем: выявлены возможные позиции ПВО
все новости
19:37
Отключения света. Как будут действовать графики 3 декабря в Украине
19:20
Удар по Краматорску: на город сбросили три авиабомбы, повреждены дома
18:44
Армия РФ нанесла удар по Краматорской громаде: под обстрел попал частный сектор
17:54
В Краматорске завершили аварийно-спасательные работы на месте удара по девятиэтажке. Какие последствия атаки
17:25
Приговор по делу об убийстве американца Рассела Бентли в Донецке перенесли — что известно
17:24
Покровск под прицелом: что происходит в одной из самых горячих точек фронта — онлайн
17:06
Россияне попытались установить флаг в Покровске, чтобы «доказать захват» города – ВСУ
15:55
РФ снова атаковала газовую инфраструктуру Украины, есть повреждения
15:54
Покровск не захвачен, но оккупанты уже раздают российские паспорта
15:26
На фронте погиб экс-режиссер тревел-шоу «Орел и Решка»
15:15
В РФ заявили о захвате Покровска. В Генштабе сделали заявление
14:57
ССО ударили по важным целям армии РФ на Донбассе
14:53
Армия РФ оккупировала село в Донецкой области и продвинулась под Запорожьем
14:25
Покровское направление: противник проникает малыми группами
14:11
В Славянске произошла авария: спасатели деблокировали погибшего водителя
13:53
Один человек ранен при обстреле Константиновки
13:40
Зеленский получил доклад о переговорах в США
13:15
Удар по Краматорску: возросло количество жертв
12:59
Двух украинцев задержали по делу о гибели студента в Вене
12:41
Войска РФ более 30 раз атаковали Донетчину за сутки
все новости
ВИДЕО
Последствия удара по Краматорску. Фото: ГСЧС В Краматорске завершили аварийно-спасательные работы на месте удара по девятиэтажке. Какие последствия атаки
02 декабря, 17:54
Российские оккупанты со своим флагом в Покровске. Фото: кадр из видео Россияне попытались установить флаг в Покровске, чтобы «доказать захват» города – ВСУ
02 декабря, 17:06
Покровск не захвачен, но оккупанты уже раздают российские паспорта Покровск не захвачен, но оккупанты уже раздают российские паспорта
02 декабря, 15:54
ССО продолжают уничтожать склады и места скопления личного состава россиян. Фото: скриншот ССО ударили по важным целям армии РФ на Донбассе
02 декабря, 14:57
Скриншот Украинские разведчики уничтожили ключевые элементы ПВО оккупантов на Донбассе
02 декабря, 11:52
Атака на пусковой район «шахедов» в оккупированном Крыму. Фото: кадр из видео Силы спецопераций поразили пусковой район «шахедов» в оккупированном Крыму
01 декабря, 22:08
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор