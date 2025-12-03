Сотни детей постоянно учатся в укрытиях. Как работают подземные школы в Украине

Вход в подземную школу в Запорожской области. Фото: "Новости Донбасса"

В прифронтовых районах Украины построят 221 подземную школу. О таких планах в начале ноября заявил министр образования и науки Оксен Лисовой. Когда дедлайн, министр не уточнил, но в общем, по его словам, в разных областях уже открыто 40 таких объектов. Хотя ранее обещали, что к 1 сентября 2025 года их будет 139. Сейчас такие учебные заведения работают в восточных, северных и южных регионах — там, где учиться в привычном формате опасно. Если проект подземных школ реализуют полностью, это решит проблему доступа детей к образованию оффлайн. Что говорят об этой инициативе педагоги и сами ученики — читайте в репортаже «Новостей Донбасса».

«Эта школа очень похожа на мою. Тут есть общение»

Первая в Украине подземная школа начала работать в Харькове еще в 2023 году. Тогда уроки проводили прямо на станциях метро. В декабре 2024-го обучение под землю перевели и в Запорожье, куда сейчас, как и в Харьков, долетают российские авиабомбы. Школу в центре города построили за шесть месяцев по проекту ЮНИСЕФ. Здесь есть противорадиационное укрытие, углубленное в землю на 7 метров. В этой школе в две смены учатся около 800 детей.

Вход в подземную школу в Запорожье. Фото: "Новости Донбасса"

Сюда же перенесли аудитории разрушенной гимназии «Сузирья», которая релоцировалась из Орехова. Город сейчас примерно в десяти километрах от линии фронта. Из 597 детей, которые учились в гимназии, 397 выехали в Запорожье. Подземную школу посещают более 150-ти. Среди тех, кто покинул Орехов еще в начале войны — весной 2022 года, ученик «Сузирья» Илья Орена.





Урок в подземной школе. Фото: "Новости Донбасса"

«Мне школа в Орехове очень нравилась. Там были рисунки на стенах, было очень комфортно там учиться. Я очень скучал по школе. Можно сказать, душа болела. Эта школа очень похожа. Тут есть общение. Это намного лучше, чем онлайн-обучение», — говорит Илья.

И ученики, и учителя гимназии «Сузирья» с теплотой вспоминают о своей школе. Ранее ореховская гимназия входила в сотню лучших учебных заведений Украины. Там были современные компьютерный класс, класс физики, но российские ракеты уничтожили все это. Коллектив смог вывезти лишь немногое. Сейчас у «Сузирья» в подземной школе две аудитории, но вскоре будет еще четыре.

«Учебный процесс мы начали с 11 февраля 2025 года. Это была форма более консультативная. Сразу начать оценивать детей — это немного не то. Дети сначала привыкали, что нужно прийти, пообщаться, увидеть учителей. Мы сделали такое плавающее расписание, чтобы охватить всех своих детей. У нас 29 классов. Мы сделали так, что где-то раз в две недели один класс приходит», — рассказала директорка гимназии «Сузирья» Наталья Кудрина.

Директорка гимназии «Сузирья» Наталья Кудрина. Фото: "Новости Донбасса"

По ее словам, детям очень не хватало живого общения. А ученики первых классов вообще даже не понимали, что такое школа. Реакция детей — самый лучший показатель, что офлайн-обучение необходимо, говорят педагоги.

«Я вспоминаю о нашей школе и мурашки по коже. Детям очень нравится, и это очень хорошо, что есть подземная школа, где есть возможность детям общаться со сверстниками, со своими друзьями. И вообще, когда проводишь такой урок, просто видишь глазки детей. И это очень здорово», — считает учительница географии Елена Бурдина.

На переменах ученики этой подземной школы могут играть в настольный теннис и футбол. Они общаются, обнимаются и веселятся — возможно, хотя бы на время забывают о войне и, что их родная школа в Орехове разрушена.

Дети играют в настольный футбол в подземной школе. Фото: "Новости Донбасса"

Школа для тысячи детей

В общем на сегодня в Запорожской области работает 15 подземных школ, в том числе в прифронтовых поселках. Например, в Балабино. Здесь школу открыли в начале 2025 года. В ней учатся дети всей громады, в том числе из поселков Малокатериновка и Кушугум, которые еще ближе к линии боевого столкновения. Их привозят сюда на автобусе. Изначально в школе было только дистанционное обучение. Потом дети начали проходить консультации в небольшом укрытии, рассчитанном на 50 учеников. В мае прошлого года началось строительство подземной школы.

«Школа действительно безопасная. Мы не говорим, что она подземная. Это наша школа. Она светлая, уютная. И мы настолько были рады тому, что наши дети придут в безопасную образовательную среду», — говорит директорка школы в Балабино Жанна Винниченко.

500 детей учатся в первую смену, 500 — во вторую. Здесь, как и в других больших запорожских подземных школах, есть конференц-зал, зона активного отдыха с аэрохоккеем, настольным теннисом, баскетболом и аэрофутболом. Учебные аудитории оборудованы мультимедийными досками, интерактивными панелями и современной мебелью.





Гонки роботов в подземной школе. Фото: "Новости Донбасса"



Буквально неделю назад еще одну подземную школу открыли в Хортицком районе Запорожья. Здесь начали оффлайн обучение около 600 детей местной гимназии. В этой школе 13 классов. Она оборудована современной мебелью, вентиляцией. Раньше дети учились в укрытии, но по очереди. Всем не хватало места.

«В укрытии не было отдельных помещений, как здесь. Поэтому у нас не было возможности обеспечить, чтобы каждый класс выходил каждый день. Это было где-то через день. Или несколько раз в неделю. Но здесь у нас отдельные кабинеты. Есть возможность учиться очно и обеспечить качественное образование», — рассказывает директорка школы в Хортицком районе Татьяна Колупаева.

Дети говорят, что очень ждали открытия, ведь учиться в укрытии тяжело. До конца года в Запорожской области должны закончить обустройство еще девяти подземных школ — так обещают в местной администрации.

«Нам удалось сохранить весь коллектив»

Подземные школы строят и на юге Украины. Так, на Херсонщине, по информации министра образования и науки Украины Оксена Лисового, уже готовы три из них, семь — на финальной стадии. В сентябре этого года начали работать школы в Высокополье и Орловом — селах, отдаленных от линии фронта, практически на границе с Днепропетровской областью. В это время в самом Херсоне строительство подземных школ на паузе. Местные жители еще зимой активно выступали против такой идеи. Херсон под постоянными обстрелами, вражеские дроны буквально охотятся на людей. И родители боялись, что скопление строительной техники станет мишенью для российской армии. Поэтому проекты зависли, а дети учатся онлайн.



В Николаевской области в это время уже завершили проекты пяти подземных школ, работы идут еще на 12-ти объектах. На смешанную форму обучения перешли дети из села Лупарево. Местное бомбоубежище здесь стало подземной школой. Лупарево находится буквально на границе с Херсонщиной. Примерно через 23 километра, на другом берегу от лимана — оккупированная территория, поэтому в село залетают беспилотники, достают сюда и другие виды вооружения. В 2022-м году Лупарево было практически разрушено. Пострадал и местный лицей.

«Было уничтожено 200 квадратных метров крыши, разрушена часть кабинетов, ситуация была критическая. Но уже через пол года все восстановили, крышу сделали, в кабинетах косметический ремонт. То есть, все было сделано быстро оперативно с единственной целью — сохранить корпус учебного заведения» — рассказывает директорка Лупаревского лицея Валентина Кондратюк.

Раписание уроков. Фото: "Новости Донбасса"



Учителя вспоминают: изначально приводить в порядок школу начали местные мужчины-волонтеры. Они вывезли бытовой мусор. Потом уже с помощью доноров в здании поставили окна и начали его восстанавливать.





Школа в Лупарево, Херсонской области. Фото: "Новости Донбасса"

«В школе начала кипеть жизнь»

Педагоги говорят: самое важное, что дети наконец-то могут коммуницировать друг с другом и с учителями не только онлайн. За время пандемии и после начала полномасштабного вторжения, когда школы работали только дистанционно, дети, по их словам, стали более закрытыми.

«Психологическое состояние у них не такое, какое должно быть у детей. Учителя немало работы проводят. Я обращаю внимание на социализацию, на улучшение психоэмоционального состояния, развитие образовательных навыков. Например, если это малыши, то это моторные функции, сенсорика, потому что даже эти процессы у них запущены», — говорит социальный педагог мобильной бригады организации «СОС Дитячі містечка» Александра.

Урок в школе на Николаевщине. Фото: "Новости Донбасса"



Она с командой, в которой есть также логопед, приезжает в Лупарево раз в неделю. Работает с полными классами. Об эффективности офлайн-обучения в сравнении с удаленным говорит и Светлана Евдокимова. Она вспоминает, что когда начались уроки очно, у детей был блеск в глазах, успеваемость стала выше.

«Тут начала кипеть жизнь и сначала это были такие капельки, работа в кружках, она проводилась в укрытии, потом были проектные работы. Потом к нам пришли благотворительные организации, чтобы наверстать потери в образовании и мы стали замечать, что социализация это именно то, чего детям не хватает», — рассказывает Светлана Евдокимова.





Дети из начальных классов учатся исключительно очно. Несмотря на то, что в первом классе школы в Лупарево всего пять человек, технический прогресс не заменит реальных уроков, — считают и педагоги, и родители. Ведь малышей приходится буквально учить дружить и полноценно общаться. Каждую неделю в этой подземной школе, помимо уроков, проходят занятия с психологами, арт-терапия, мастер-классы от благотворительных организаций и фондов. На базе лицея работает гончарная мастерская, куда могут приходить и дети, и взрослые.



В общем, по информации министра образования и науки Оксена Лисового, в этом году на строительство подземных школ и укрытий из бюджета направили более 11 млрд грн. В прошлом году 7,5 млрд. Часть затрат покрывают международные доноры, часть идет из местных бюджетов. Тем не менее, например, в Донецкой области, где бои идут наиболее интенсивно, нет ни одной подземной школы.

