Украина закрывает еще 10 пограничных пунктов пропуска

Еще десять пунктов пропуска на государственной границе Украины будут временно закрыты в связи с пандемией коронавируса в мире. Об этом ззаявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.



Минстр внутренних дел Арсен Аваков уточнил, что это погранпункты на границе с Молдовой, Польшей и Румынией.



На прошлой неделе правительство сократило число работающих пунктов пропуска до 19. Таким образом, в Украине останутся работать 9 пропускных пунктов, которые можно пересечь на автомобиле.