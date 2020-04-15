В Донецкой области перевозчики присвоили 5 млн гривен на перевозках из ОРДЛО

В Донецкой области группа перевозчиков подозревается в присвоении 5 млн гривен на пассажирских перевозках со временно оккупированной территорией. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.



По данным следствия, в 2019 году должностные лица одного из коммунальных предприятий, вступили в преступный сговор с частными перевозчиками.



«Участники преступной схемы вносили недостоверные сведения в акты выполненных работ, занижая фактическое количество перевезенных через КПВВ пассажиров... Присвоенные таким образом средства в сумме более 5 млн грн злоумышленники распределили между собой», — говорится в сообщении.



В ходе обысков по местам нахождения юридических лиц и в помещениях 10 фигурантов дела выявлены и изъяты мобильные телефоны, бухгалтерская документация и черновые записи.



Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по ч. 3 ст. 191 УК Украины, то есть по факту присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц.