Первый случай коронавируса обнаружен у военного Госпогранслужбы

Первый случай инфицирования коронавирусом выявлен 15 апреля среди военнослужащих Госпогранслужбы. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.



Диагноз подтвердился у пограничника одного из подразделений в Закарпатской области. Несколько дней назад его госпитализировали с повышенной температурой и симптомами ОРВИ.



«Военнослужащему сразу провели и экспресс-тест на коронавирусной инфекции, который дал отрицательный результат. После этого, во время пребывания на лечении пограничнику также провели ПЦР-тест. Результаты, которые поступили, подтверждают наличие у него заболевания COVID-19», — сказано в сообщении.



Состояние военнослужащего удовлетворительное, температура тела в норме.



На данный момент устанавливается круг всех лиц, с кем пограничник контактировал, и проведены меры по самоизоляции и обсервации персонала.

По состоянию на утро 15 апреля в Украине зафиксировано 3764 случаев заболевания коронавирусом. Из них 108 человек скончались, 143 - выздоровели. Четвертый человек с COVID-19 выявлен в Луганской области. В Донецкой области пока известно о 12-ти людях, у которых выявили коронавирус.