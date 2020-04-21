«Слуга народа» хочет провести внеочередное заседание Рады в конце недели

Внеочередное заседание Верховной Рады должно состояться на этой неделе, но точной даты пока нет. Об этом сообщил депутат фракции «Слуга народа» Александр Качура в эфире телеканала «112 Украина».



«С самого начала заседание планировалось в среду, но на сегодня оно смещается на четверг или пятницу. Пока что конкретной даты еще нет. До конца недели внеочередное заседание должно все-таки состояться», — сказал Качура.



По его словам, на повестке дня будет стоять «разблокировка» закона о регламенте ВР. Для этого депутатам нужно на голосовании отклонить постановления об отмене голосований за документ об изменении регламента. Это откроет путь для подписания закона спикером парламента и президентом.



Также депутаты наработали ряд законопроектов об эпидемии коронавируса. «Там совершенствуется законодательство, в том числе, налоговое. Я буду настаивать, чтобы поддержали мою инициативу о привлечении к административной и уголовной ответственности за спекуляции во время эпидемии продуктами первой необходимости. Это касается как продуктов питания, так и медицинских средств, масок», — рассказал Качура.

На внеочередном заседании 16 апреля Верховная Рада принял во втором чтении и в целом законопроект № 1043, который вносит изменения в регламент парламента для недопущения «поправочного спама».



Документ был принят на фоне внесения к законопроекту о банках 16 тысяч поправок, что стало рекордом парламента. Принятие банковского закона открывает получение транша МВФ.