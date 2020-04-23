В «ДНР» объяснили появление мобильного госпиталя в Донецке

В Буденновском районе Донецка был развернут мобильный госпиталь. Как заявили в группировке «ДНР», там проходят тактико-специальное занятия «МЧС».



Основной целью занятий является отработка возможности быстрого и эффективного оказания медицинской помощи пострадавшим в условиях чрезвычайных ситуаций, передает сайт dnronline.



Руководитель «МЧС ДНР» Алексей Кострубицкий подчеркнул, что в случае необходимости этот госпиталь может быть развернут в любой точке подконтрольной группировке территории.



Отмечается, что госпиталь рассчитан на 100 коек.



Вчера вечером о появлении палаточного городка недалеко от гипермаркета «Сигма ленд» (бывший «Ашан») в этом районе сообщали пользователи соцсетей.

Развертывание мобильного госпиталя происходит на фоне эпидемии коронавируса COVID-19.



Группировка «ДНР» подтвердила 67 случаев заболевания COVID-19 на подконтрольной ей территории, умер один человек.