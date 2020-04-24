Один военнослужащий получил ранение на Донбассе

С начала суток в результате обстрелов получил ранение один украинский военнослужащий. Об сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«Так, у населенного пункта Лебединское противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский защитник получил огнестрельное осколочное ранение», — говорится в сообщении.



Раненному бойцу оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.



В штабе отметили, что подразделения ООС открыли ответный огонь.