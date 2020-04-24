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Саакашвили: Я за мир с Россией

24 апреля 2020, 18:57

Саакашвили: Я за мир с Россией

Экс-глава Одесской ОГА и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что не против мира с Россией, а сложности урегулирования на Донбассе связаны с условиями этого мира. Об этом он сказал в интервью DW.

«Нет, я абсолютный сторонник мира с Россией... И никто не против мира с Россией. Я полностью за мир с Россией, но есть разные условия, при которых достигается этот мир. И сейчас это не очень просто», — отметил Саакашвили.

По его мнению, президент Зеленский не готов идти на уступки в отношениях с Кремлем: «Я думаю, что пока все его шаги свидетельствуют о том, что он защищает независимое украинское государство».

Накануне стало известно, что Саакашвили может стать вице-премьер-министром по реформам в Украине.

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