Кабмин допустил открытие рынков на этой неделе

Кабинет министров отрабатывает возможность открытия рынков по определенному протоколу соблюдения правил безопасности во время эпидемии коронавируса.



Как сообщает Офис президента, рассмотрение этого вопроса на ближайшем заседании правительства одобрил Владимир Зеленский на совещании.



Уточняется, что речь идет о более 280 крытых продовольственных рынках, которые обеспечивают продовольствием украинцев и дают возможность сбыта продукции малым фермерам.



«Мы понимаем, что есть определенная психологическая усталость. COVID утомил не только украинцев. Поскольку продовольственные рынки чрезвычайно важны для выживания и питания многих граждан, нужно думать, как дать им возможность работать безопасно. Установим четкие правила и давайте позволим открыть. Надо учиться жить и работать в новых условиях», — подчеркнул Зеленский.



Премьер-министр Денис Шмыгаль согласился, что вопрос открытия рынков, механизма их безопасного функционирования и четких санкций за несоблюдение правил нужно рассмотреть уже в среду на заседании правительства, чтобы начать открывать рынки до конца этой недели.

В марте правительство постановило закрыть рынки на время карантина. Однако в конце месяца для всех рынков страны был введен ряд санитарных правил, которых они должны придерживаться, если хотят работать во время карантина. Несмотря на разрешение от Минздрава, в некоторых городах местная власть запрещала работу рынков на местном уровне.



В середине апреля Минздрав инициировал повторное закрытие рынков, сославшись на массовое нарушение санитарных норм.



После этого в ряде регионов Украины прошли акции протестов предпринимателей, которые треовали возобновить работу рынков.