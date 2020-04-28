Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил под арестом Кузьменко

Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Печерского районного суда Киева о продлении ареста Юлии Кузьменко до 30 мая. Ее подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.



На заседании во вторник, 28 апреля, суд отказал в удовлетворении апелляции защиты и оставил решение Печерского райсуда без изменений.

Журналист «Украинской правды» Павел Шеремет погиб в результате срабатывания взрывчатки в его автомобиле 20 июля 2016 года. Всего в деле о подрыве его автомобиля фигурируют пятеро человек — военнослужащая Яна Дугарь, военнослужащий Андрей Антоненко, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Владислав Грищенко и его супруга, волонтер Инна Грищенко. Заказчики убийства названы не были.



Утверждается, что ночью 20 июля 2016 года Кузьменко, придя вместе с Антоненко, установила бомбу под автомобиль Subaru в который утром сел Шеремет. Кузьменко, согласно материалам дела, активировала взрывное устройство.



