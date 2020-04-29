В четверг Верховная Рада проведет внеочередное заседание

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает внеочередное заседание парламента в четверг, 30 апреля, на 13:30. Об этом говорится в его распоряжении.



Внеочередное заседание созывается в связи с требованием 159 народных депутатов.



Перед этим, в 12:00, состоится согласительный совет глав фракций и депутатских групп.



Депутат фракции «Слуга народа» Александр Качура накануне в своем Telegram-канале обнародовал предварительный перечень вопросов повестки дня внеочередного заседания Рады.

В период эпидемии коронавируса Верховная Рада решила сосредоточиться на работе в комитетах. В сессионном зале депутаты собираются только на внеочередные заседания.