«ЛНР» проводит массовые субботники во время эпидемии коронавируса

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории проводятся субботники на фоне эпидемии коронавируса COVID-19.



Как сообщается на сайте «Федерации профсоюзов ЛНР», «традиционные» перед майскими праздниками субботники проводятся «по всей территории республики».



В мероприятиях принимают участие работники бюджетных организаций.



На фотографиях видно, что не все люди носят маски и другие средства защиты. Также не всегда соблюдается рекомендованная социальная дистанция.

По данным самой «ЛНР», на подконтрольной ей территории было выявлено 119 случаев коронавируса, один человек скончался. В связи с ростом числа заболевших группировка вводит строгий режим самоизоляции с 1 по 12 мая.