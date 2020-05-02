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Послом США в Украине может стать генерал в отставке Кит Дейтон

02 мая 2020, 09:42

Послом США в Украине может стать генерал в отставке Кит Дейтон

Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на должность посла в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Белого Дома.

«Кит Дейтон из Вашингтона будет чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине», — сказано в сообщении.

Дейтон в настоящее время является директором Центра им. Джорджа Маршалла в Германии. Он также одновременно является старшим советником по вопросам обороны США в Украине.

Ранее он служил военным атташе в посольстве в России, а также был координатором процесса израильско-палестинского урегулирования.

Дейтон станет послом в случае утверждения его кандидатуры Сенатом США.

Место посла США вакантно с мая 2019 года, после ухода Мари Йованович, отозванной по инициативе Дональда Трампа.

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