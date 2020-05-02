Послом США в Украине может стать генерал в отставке Кит Дейтон

Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на должность посла в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Белого Дома.
«Кит Дейтон из Вашингтона будет чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине», — сказано в сообщении.
Дейтон в настоящее время является директором Центра им. Джорджа Маршалла в Германии. Он также одновременно является старшим советником по вопросам обороны США в Украине.
Ранее он служил военным атташе в посольстве в России, а также был координатором процесса израильско-палестинского урегулирования.
Дейтон станет послом в случае утверждения его кандидатуры Сенатом США.
Место посла США вакантно с мая 2019 года, после ухода Мари Йованович, отозванной по инициативе Дональда Трампа.