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Сумская область: ночью сбиты 14 «Шахедов», есть разрушения

21 марта 2025, 08:48

Сумская область: ночью сбиты 14 «Шахедов», есть разрушения

Ночью ПВО сбила 14 «Шахедов» над Сумской областью. Фото: ГСЧС Сумщины Ночью ПВО сбила 14 «Шахедов» над Сумской областью. Фото: ГСЧС Сумщины

В ночь с 20 на 21 марта российские войска атаковали одну из громад Сумского района. В результате вражеских ударов возникли пожары и разрушения, сообщает ГСЧС Украины.



Спасатели работали на трёх локациях, ликвидировали очаги возгорания и обследовали пострадавшие территории. Повреждены жилые и дачные дома, а также транспортные средства. Информация о пострадавших не поступала.

По данным Сумской областной военной администрации, 21 марта силы ПВО уничтожили в небе над Сумщиной 14 вражеских беспилотников типа «Шахед». С начала 2024 года украинские зенитчики уже ликвидировали 758 российских дронов.

Кроме того, издание «Кордон.Медіа» сообщило, что оккупанты также сбросили около десяти авиабомб на Краснополье. Есть повреждения в жилом секторе. На утро были запланированы эвакуационные рейсы.

Напомним, 20 марта 2025 года, РФ нанесла авиаудар по Краснопольской громаде во время эвакуации.

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