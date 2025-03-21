Армия РФ за сутки ранила семь гражданских в Донецкой области

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия за минувшие сутки, 20 марта, ранила семь гражданских в Донецкой области. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 20 марта россияне ранили 7 жителей Донецкой области: 4 в Краматорске и 3 в Доброполье», — говорится в сообщении.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 3108 человек, получили ранения — 6853 гражданских. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что в ночь с 20 на 21 марта российские войска атаковали одну из громад Сумского района. В результате вражеских ударов возникли пожары и разрушения.