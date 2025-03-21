Российские войска продвинулись у Запорожья Донецкой области — DeepState

ВС РФ продвинулись у Запорожья Донецкой области. Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска продвинулись в районе населённого пункта Запорожье Донецкой области, а также на Курщине. Об этом сообщил аналитический проект DeepState.

Продвижение ВС РФ в Запорожье Покровского района. Фото: карта DeepState

В Генштабе ВСУ отметили, что на Покровском направлении украинские защитники остановили 53 штурмовые действия врага в районах 16 населённых пунктов.

Направление удара ВС РФ на участке фронта в Покровском районе. Фото: Генштаб ВСУ

Одновременно Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки противник нанёс 18 авиаударов, сбросив 27 управляемых авиационных бомб (КАБ), и совершил 363 обстрела, четыре из которых — из реактивных систем залпового огня. Украинские военные успешно отбили 18 штурмовых атак оккупантов.