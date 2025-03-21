Массированная атака БПЛА по Украине: ПВО сбила 114 российских целей

ПВО сбила 114 БПЛА. Фото: Википедия

Оккупационные российские войска в ночь на 21 марта запустили по Украине 214 дронов. Силы противовоздушной обороны сбили 114 БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 21 марта 2025 года (с 20.00 20 марта) противник атаковал 214-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда – Крым», — говорится в сообщении.





По состоянию на 09:30 силы и средства противовоздушной обороны сбили 114 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на юге, севере и в центре страны.



Кроме того, 81 беспилотник-имитатор локально потерян (без негативных последствий).



Ранее мы писали, что 20 марта противовоздушная оборона Украины сбила 171 российский дрон.