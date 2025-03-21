Рада хочет расширить полномочия Нацгвардии против митингов

Правоохранительный комитет Верховной Рады утвердил законопроект №10311, который расширяет полномочия Нацгвардии, позволяя ей применять огнестрельное оружие, слезоточивый газ и беспилотники во время массовых беспорядков. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.



Заседание комитета проходило в закрытом режиме. Авторы инициативы утверждают, что изменения необходимы для «защиты государства», однако критики сравнивают их с «законами 16 января» и методами ликвидированного «Беркута».

Что разрешает Нацгвардии новая редакция законопроекта?

Применять огнестрельное оружие для прекращения массовых беспорядков – без обязательного предупреждения.

Использовать резиновые и пластиковые дубинки, слезоточивый газ и электрошокеры.

Маркировать участников протестов, например, краской.

Применять беспилотники – без четко прописанных ограничений, что может позволить следить за митингующими.

По информации источников, Верховная Рада рассмотрит законопроект во втором чтении уже на следующей неделе.

Напомним, в 2014 году сторонники диктаторских законов снова избирались в Верховную Раду.