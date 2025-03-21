Россияне шантажом откровенных фото заставили 14-летнюю готовить теракт

РФ шантажом втянула 14-летнюю в подготовку теракта. Фото: СБУ

СБУ и Нацполиция задержали в Тернополе 14-летнюю агентку РФ, которую российские спецслужбы вынудили готовить теракт, шантажируя её откровенными фото. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Служба безопасности и Национальная полиция задокументировали очередной факт вовлечения несовершеннолетних украинцев в подготовку террористических актов. По результатам оперативных мероприятий в Тернополе задержали 14-летнюю школьницу, которую оккупанты завербовали для организации взрыва возле районного управления полиции.



Следствие установило, что враг «заметил» девушку в телеграм-каналах, где она искала подработку. После этого оккупанты взломали её телефон, получили доступ к личным фото и начали шантажировать, угрожая распространить интимные снимки.



Под давлением школьница согласилась выполнить задание. По инструкциям кураторов она изготовила самодельное взрывное устройство, спрятала его в рюкзак и оставила под автомобилем, припаркованным возле здания полиции. Российские спецслужбы планировали дистанционно взорвать СВУ, убив как свою агентку, так и случайных прохожих. Украинские правоохранители вовремя обнаружили и обезвредили взрывчатку.

Российские спецслужбы планировали дистанционно взорвать СВУ, убив как свою агентку, так и случайных прохожих. Фото: СБУ

Школьнице объявлено подозрение по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 УК Украины (законченное покушение на террористический акт). Она находится под домашним арестом и может получить до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, шестиклассника из Кременца пытались завербовать российские спецслужбы.