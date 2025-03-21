Германия арестовала российский танкер со 100 тыс. тонн нефти

Германия арестовала российский нефтяной танкер Eventin у берегов острова Рюген. Об этом сообщает немецкое издание BILD.



Федеральное правительство приняло решение о конфискации судна, которое считается частью так называемого «теневого флота» России — сети старых западных танкеров, используемых для обхода санкций.



На борту находилось около 100 тысяч тонн нефти стоимостью примерно 40 миллионов евро. Судно шло под флагом Панамы и с 6 января дрейфовало у берегов Германии из-за поломки.



24 члена экипажа оказались без отопления, кухни и работающих туалетов. Все это время танкер находился под охраной федеральной полиции. После консультаций с несколькими министерствами Главная таможенная дирекция Германии распорядилась конфисковать и судно, и нефть.

Ранее Международный исследовательский проект Shadow Fleet Secrets пришёл к выводу, что европейские и американские судовладельцы за последние годы продали 230 старых танкеров в российский теневой флот.