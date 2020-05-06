Ермак предложил ТКГ согласовать расширенный состав делегаций и пригласить представителей ОРДЛО

Глава Офиса президента Андрей Ермак предложил советникам лидеров «нормандской четверки» на следующем заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) согласовать расширенный состав делегаций Украины, России и ОБСЕ в соответствии с предложениями украинской стороны. Об этом сообщили в пресс-службе ОП по итогу телефонного разговора Ермака с политсоветниками руководителей Украины, Германии, Франции и России.



Ранее президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Делегацию, как и прежде, возглавит Леонид Кучма. Его заместителем назначен вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. На уровне подгрупп Украину представят заместители министров или народные депутаты.



«Мы подняли его (формат, — прим.) до очень высокого официального уровня. Высокий официальный статус членов делегаций позволит быстрее и эффективнее принимать решения, выполнять их и видеть, кто их не выполняет», — заявил Ермак.



Он напомнил, что Украина также предложила привлечь к работе в подгруппах ТКГ в качестве приглашенных лиц, представляющих отдельные районы Донбасса, и переселенцев, покинувших эти территории в начале конфликта.



Ермак отметил, что участники ТКГ будут привлекать этих людей к дискуссии, консультациям и согласованию вопросов, предусмотренных Минскими договоренностями.



Одновременно он указал на недопустимость ведения переговоров с представителями группировок «ДНР/ЛНР».

Министры иностранных дел стран Украины, РФ, Германии Франции договорились, что Трехсторонняя контактная группа определит дату, с которой будет введен режим прекращения огня на Донбассе. На видеоконференции 30 апреля министры «нормандского формата» также обсудили безопасный гуманитарный доступ на оккупированную территорию. Следующая встреча в формате видеоконференции состоится в мае.



Следующее заседание ТКГ запланировано на 14 мая.